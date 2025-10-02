Знаменитый тренер победил рак 4-й стадии и рассказал о лечении

Британский тренер Джо Галахер, известный по работе с чемпионами на всех уровнях, рассказал, как сумел побороть рак на поздней стадии и вернуться к тренерской деятельности. В ноябре прошлого года ему диагностировали рак печени и кишечника 4-й стадии. Опухоль была настолько агрессивной, что прорвала стенку кишечника и начала распространяться внутри организма.

"Диагноз в ноябре, победа над болезнью — в сентябре", — с облегчением отметил 46-летний Галахер в интервью Boxingscene.

Он прошёл через сложный курс лечения: несколько циклов химиотерапии, а затем семичасовую операцию, во время которой врачи удалили опухоль и 25 лимфоузлов, из которых лишь три оказались поражёнными. Уже через пять дней после операции тренер был выписан из больницы, а спустя четыре недели смог садиться за руль — намного раньше, чем прогнозировали врачи.

Для ускорения восстановления Галахер использовал витаминные инъекции (С и D), кислородные камеры и тщательно следил за физическим состоянием. Он прошёл период строгой диеты, сталкивался с тошнотой и слабостью, но уже к сентябрю смог сопровождать своих спортсменов на боях в Лас-Вегасе.

"Врачи сказали, что дальнейшего лечения не требуется. Теперь мне нужно проходить проверки каждые шесть месяцев — сканы и анализы крови", — рассказал тренер. Он отметил, что поддержка команды Champ’s Camp и близких сыграла огромную роль в восстановлении.

Несмотря на пережитое, Галахер не собирается уходить из бокса. Он продолжает тренировать бойцов, участвует в работе зала и планирует вести активный график на ближайшие месяцы. "Я полностью сосредоточен на боксе. Болезнь научила ценить каждый день и не тратить время зря", — подчеркнул тренер.

Джо Галахер также призвал всех регулярно проходить медицинские обследования, отмечая, что своевременная диагностика сыграла ключевую роль в спасении его жизни.

