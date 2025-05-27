Знаменитая украинская теннисистка разгромила соперницу из РФ 12:3 на старте Roland Garros

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно пробилась во второй круг турнира серии Большого шлема – Roland Garros, который стартовал в Париже. Наша соотечественница в стартовой для себя игре просто деклассировала представительницу Армению, которая на самом деле прячется под флагом этой страны, будучи россиянкой, Элину Аванесян в двух партиях – 6:1, 6:2.

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Для победы теннисистке из Новой Каховки хватило всего 74 минут. За это время Калинина один раз подала навылет, реализовала шесть из 12 брейкпоинтов и выиграла 26 активных розыгрыша. В свой пассив украинка записала две двойных и 18 невынужденных ошибки.

Ангелина, которая не входит в сотню лучших теннисисток мирового рейтинга, считалась аутсайдеров. Ставки на ее победы в поединке против 40-й ракетки планеты принимались с коэффициентов 2,93 против 1,43 на соперницу.

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции наша соотечественница сразится с победительницей пары Луа Буассон (WTA 361, Франция) – Элизе Мертенс (WTA 24, Бельгия).

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Анастасия Соболева впервые в карьере вышла в основную сетку турнира серии Большого шлема, победив в квалификации Roland Garros после счета 6:0, 0:6.

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