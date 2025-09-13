Первое место и гимн Украины. Онофрийчук произвела фурор в Чехии, став победительницей этапа Гран-при. Видео
На этапе Гран-при по художественной гимнастике в Брно (Чехия) украинка Таисия Онофрийчук стала абсолютной чемпионкой в многоборье. 17-летняя киевлянка уверенно превзошла соперниц и принесла Украине очередную престижную победу на международной арене.
Онофрийчук набрала 115,700 балла, показав лучшие результаты в упражнениях с обручем (30,600) и стабильные оценки в остальных видах программы.
Второе место заняла представительница Италии Тара Драгаш (114,100), третьей стала ещё одна украинка Полина Карика (110,700).
Таким образом, Украина оформила сразу два места на пьедестале в общем зачёте.
Победа на этапе Гран-при в Брно стала для Таисии уже 11-й золотой медалью в сезоне, подтверждающей её статус лидера сборной Украины и одной из сильнейших гимнасток планеты.
Итоги выступлений Таисии Онофрийчук в 2025 году
- Кубок мира, София — "золото" в многоборье, "золото" (булавы, лента), "серебро" (обруч).
- Кубок мира, Баку — "серебро" в многоборье, "золото" (обруч), "серебро" (мяч, лента), "бронза" (булавы).
- Кубок Европы — три "золота" (обруч, булавы, лента), две "бронзы" (кросс-батл, мяч).
- Чемпионат Европы, Таллин — "золото" в многоборье, "серебро" (булавы), "бронза" (обруч, лента).
- Кубок мира, Милан — "бронза" в многоборье, две "серебряные" медали (обруч, лента)
- Кубок мира, Клуж-Напока — "серебро" в многоборье, две "золотые" медали (булавы, лента), "серебро" (мяч)
- Чемпионат мира, Рио-де-Жанейро — две "бронзы" (команда, лента).
2025 год стал прорывным для Таисии Онофрийчук. Она дебютировала на этапе Кубка мира в Софии и сразу выиграла "золото" в многоборье, после чего уверенно закрепилась в мировом топе.
Украинка собрала титулы на Кубке Европы и чемпионате Европы в Таллине, где впервые за почти тридцать лет принесла стране "золото" в многоборье. В течение сезона она стабильно брала медали на этапах Кубка мира и вошла в призёры чемпионата мира в Рио.
