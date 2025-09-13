Первое место и гимн Украины. Онофрийчук произвела фурор в Чехии, став победительницей этапа Гран-при. Видео

На этапе Гран-при по художественной гимнастике в Брно (Чехия) украинка Таисия Онофрийчук стала абсолютной чемпионкой в многоборье. 17-летняя киевлянка уверенно превзошла соперниц и принесла Украине очередную престижную победу на международной арене.

Онофрийчук набрала 115,700 балла, показав лучшие результаты в упражнениях с обручем (30,600) и стабильные оценки в остальных видах программы.

Второе место заняла представительница Италии Тара Драгаш (114,100), третьей стала ещё одна украинка Полина Карика (110,700).

Таким образом, Украина оформила сразу два места на пьедестале в общем зачёте.

Победа на этапе Гран-при в Брно стала для Таисии уже 11-й золотой медалью в сезоне, подтверждающей её статус лидера сборной Украины и одной из сильнейших гимнасток планеты.

Итоги выступлений Таисии Онофрийчук в 2025 году

Кубок мира, София — "золото" в многоборье, "золото" (булавы, лента), "серебро" (обруч).

— "золото" в многоборье, "золото" (булавы, лента), "серебро" (обруч). Кубок мира, Баку — "серебро" в многоборье, "золото" (обруч), "серебро" (мяч, лента), "бронза" (булавы).

— "серебро" в многоборье, "золото" (обруч), "серебро" (мяч, лента), "бронза" (булавы). Кубок Европы — три "золота" (обруч, булавы, лента), две "бронзы" (кросс-батл, мяч).

— три "золота" (обруч, булавы, лента), две "бронзы" (кросс-батл, мяч). Чемпионат Европы, Таллин — "золото" в многоборье, "серебро" (булавы), "бронза" (обруч, лента).

— "золото" в многоборье, "серебро" (булавы), "бронза" (обруч, лента). Кубок мира, Милан — "бронза" в многоборье, две "серебряные" медали (обруч, лента)

— "бронза" в многоборье, две "серебряные" медали (обруч, лента) Кубок мира, Клуж-Напока — "серебро" в многоборье, две "золотые" медали (булавы, лента), "серебро" (мяч)

— "серебро" в многоборье, две "золотые" медали (булавы, лента), "серебро" (мяч) Чемпионат мира, Рио-де-Жанейро — две "бронзы" (команда, лента).

2025 год стал прорывным для Таисии Онофрийчук. Она дебютировала на этапе Кубка мира в Софии и сразу выиграла "золото" в многоборье, после чего уверенно закрепилась в мировом топе.

Украинка собрала титулы на Кубке Европы и чемпионате Европы в Таллине, где впервые за почти тридцать лет принесла стране "золото" в многоборье. В течение сезона она стабильно брала медали на этапах Кубка мира и вошла в призёры чемпионата мира в Рио.

