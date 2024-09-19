Зеленский вручил украинским паралимпийцам и их тренерам государственные награды. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский наградил участников национальной паралимпийской сборной Украины – чемпионов и призеров ХVІІ летних Паралимпийских игр в Париже. В церемонии также приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр молодежи и спорта Матвей Бидный.

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Глава государства отметил, что Украина гордится всеми своими спортивными героями, ведь паралимпийцы еще раз продемонстрировали миру, что украинцы – нация сильных людей.

"Ваши победы еще раз доказали: наши люди способны преодолевать все препятствия и сложности, как никто умеют бороться и одерживать победы", – подчеркнул Владимир Александрович.

Президент поблагодарил спортсменов за множество бесценных, теплых эмоций, которые они принесли украинцам в эти непростые времена.

"Благодарю вас за вашу силу, за это ваше умение быть выше, чем любые обстоятельства. И хочу поблагодарить всю нашу команду Украины – каждого и каждой, кто работает со сборной, кто помогает, кто вас постоянно поддерживает", – сказал он.

В ответ паравелосипедист Павел Баль подарил главе государства спортивную форму национальной паралимпийской сборной Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году наша команда уже в восьмой раз была представлена на Паралимпийских играх. 138 спортсменов приняли участие в соревнованиях в 17 видах спорта.

В общей сложности паралимпийцы завоевали 82 медали: 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовые. Они заняли седьмое место в общем зачете и пятое – по количеству наград.

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