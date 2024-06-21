'Я не кричал': Ребров признался, что сказал игрокам в перерыве матча со Словакией и почему выбрал Трубина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы над Словакией 2:1 во втором туре Евро-2024 рассказал, что не кричал на своих подопечных в перерыве, хоть они и уступали один мяч. Во втором тайме команда смогла прибавить и свою роль тут сыграли замены, ведь автор победного гола Роман Яремчук вышел со скамейки запасных и добавил остроты атакам.

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Ребров отметил, что рад за своих игроков и доволен тем, как команда восприняла мяч, забитый соперником на 18 минуте первого тайма.

"Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный гол. В перерыве мы изменили некоторые позиции в нашем высоком прессинге. Футболисты, вышедшие со скамейки запасных, усилили нашу команду. Самое главное, что мы показали свой дух. Мы очень старались изменить результат и заслужили победу", – сказал после матча наставник.

"Я не кричал в перерыве. Нам пришлось реагировать во втором тайме. В первом мы недостаточно сильно прессинговали. Но мы понимали, что это наш шанс, и я сказал именно это. Я сказал: "Не беспокойтесь о наборе очков и просто играйте", – признался Ребров.

Естественно, в разговоре с журналистами тренеру "сине-желтых" не удалось избежать сравнения с дебютной встречей на Евро, которая вылилась в разгром 0:3.

"Мы очень плохо выступили против Румынии, но теперь команда показала другой дух и заслужила победу. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для команды и для страны", – считает Ребров.

Объяснил наставник и замены в стартовом составе. В частности, рокировку в воротах сборной Украины, где вместо голкипера "Реала" Андрея Лунина против Словакии стоял уже футболист "Бенфики" Анатолий Трубин.

"Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди вратарей. Анатолий Трубин заслужил эту игру после своего выступления против Германии (0:0). Он был очень спокоен и он мог выйти в стартовом составе даже до этой игры", – подчеркнул Ребров.

"Ярмоленко играет на своем четвертом Евро, но у нас молодая команда и игроки, которые не привыкли к такому уровню и таким заполненным стадионам. Было важно, что во втором мачте мы отреагировали иначе, и мы заслужили три очка. Сегодня футболисты, видимо, немного отпразднуют, но завтра они вернутся к тренировкам", – рассказал тренер "сине-желтых".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае победы Украине практически гарантирован плей-офф Евро-2024.

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