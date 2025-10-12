Выступление знаменитой американской гимнастки под Майкла Джексона взорвало интернет. Видео

На студенческом турнире Under Armour Collegiate Challenge гимнастка из UCLA Кейтлин Охаши выдала идеальную произвольную программу, за которое судьи присудили ей максимальную оценку 10.0. Номер 28-летней уроженки Сиэтла сочетал акробатику и артистизм: три мощных сальто, плавные переходы, эмоциональные паузы – и все это под микс из хитов Майкла Джексона и других поп-песен.

Само мероприятие состоялось в январе 2019 года, но 11 октября 2025-го обрело новую жизнь в сети. За несколько часов клип буквально взорвал сеть, набрав более 2.7 млн просмотров.

Перфоманс Кейтлин принес UCLA победу на турнире: общий результат команды составил 197,700 баллов. СМИ называли её выступление "воплощением радости в гимнастике".

Охаши к тому моменту уже успела приобрести популярность благодаря своему стилю и артистизму, но этот её номер стал самым известным и обсуждаемым.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2019-го Охаши произвела фурор среди поклонников, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе.

Стоит отметить, что сейчас Охаши, выступавшая за Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, выглядит очень далеко от спортивных идеалов.

Кейтлин за годы карьеры завоевала репутацию одной из самых ярких спортсменок страны. Она шестикратная All-American и четырежды входила в состав молодёжной сборной США по гимнастике.

Среди её значимых достижений — победа на юниорском чемпионате США 2011 года и выигрыш Американского кубка в 2013 году.

