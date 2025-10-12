УкраїнськаУКР
Выступление знаменитой американской гимнастки под Майкла Джексона взорвало интернет. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,6 т.
На студенческом турнире Under Armour Collegiate Challenge гимнастка из UCLA Кейтлин Охаши выдала идеальную произвольную программу, за которое судьи присудили ей максимальную оценку 10.0. Номер 28-летней уроженки Сиэтла сочетал акробатику и артистизм: три мощных сальто, плавные переходы, эмоциональные паузы – и все это под микс из хитов Майкла Джексона и других поп-песен.

Само мероприятие состоялось в январе 2019 года, но 11 октября 2025-го обрело новую жизнь в сети. За несколько часов клип буквально взорвал сеть, набрав более 2.7 млн просмотров.

Перфоманс Кейтлин принес UCLA победу на турнире: общий результат команды составил 197,700 баллов. СМИ называли её выступление "воплощением радости в гимнастике".

Охаши к тому моменту уже успела приобрести популярность благодаря своему стилю и артистизму, но этот её номер стал самым известным и обсуждаемым.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2019-го Охаши произвела фурор среди поклонников, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе.

Стоит отметить, что сейчас Охаши, выступавшая за Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, выглядит очень далеко от спортивных идеалов.

Кейтлин за годы карьеры завоевала репутацию одной из самых ярких спортсменок страны. Она шестикратная All-American и четырежды входила в состав молодёжной сборной США по гимнастике.

Среди её значимых достижений — победа на юниорском чемпионате США 2011 года и выигрыш Американского кубка в 2013 году.

