Впервые в карьере! Украинец выиграл этап Бриллиантовой лиги, победив олимпийского чемпиона. Видео

Украинский легкоатлет Олег Дорощук сенсационно стал победителем этапа Бриллиантовой лиги, который прошел в Брюсселе 22 августа. Наш соотечественник в секторе для прыжков в высоту оказался лучше соперников, в том числе олимпийского чемпиона Хэмиша Керра.

Видео дня

Дорощук взял планку на отметке 2,25 метров и обошел бельгийца Тосама Кармой по дополнительным показателям. Для украинца эта победа стала первой в карьере в Бриллиантовой лиге.

24-летний уроженец Кропивницкого взял первые четыре высоты с первых же попыток. В этом компоненте Олег стал единственным на соревнованиях, что и обеспечило ему победу.

Дорощук впервые ошибся на планке в 2,28 метра. До этого в его соперниках остался только Кармой. Бельгиец испытал проблемы и на 2,22 м. Эту высоту он взял лишь с третьего раза.

В результате украинский прыгун, который был посеян на турнире под четвертым номером, выиграл первое для себя "золото" Бриллиантовой лиги. Благодаря этому Олег квалифицировался в финал соревнований, который состоятся 27-28 августа в Цюрихе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих без результата завершила выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!