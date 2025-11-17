Впервые в истории: в отборе ЧМ-2026 произошла грандиозная сенсация. Видео

Сборная Италии по футболу потерпела фиаско в домашнем матче с Норвегией на финише отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. "Скуадре адзурре" необходима была победа с разницей в девять мячей для выхода на мундиаль, однако команда Дженнаро Гаттузо проиграла в Милане 1:4.

Видео дня

Хозяева поля открыли счет уже на 11-й минуте благодаря точному удару нападающего "Интера" Себастьяно Эспозито. Однако на этом успехи итальянцев закончились. Они контролировали ход игры, однако не могли удвоить преимущество.

Норвежцы же после перерыва в буквальном смысле уничтожили соперника. Героем поединка стал лучший бомбардир отборочного турнира Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити". Он оформил дубль в течение двух минут и предопределил окончательный результат поединка.

Благодаря этому триумфу норвежцы уверенно выиграли группу, показав 100%-результат и пробились на ЧМ впервые с 1998 года.

Сборная Италии впервые в истории проиграла домашний матч чемпионата мира на групповом этапе. До этого она уступила Северной Македонии в полуфинале плей-офф в квалификации к мундиалю-2022. Теперь подопечные Гаттузо попытаются попасть на первенство через стыковые игры.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины обыграла Исландию и вышла в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!