Впервые в истории! На Евро-2024 по футболу появится революционное новшество

На чемпионате Европы по футболу, который пройдет в Германии, впервые в истории континентальных первенств будет использована технология под названием "сникометр", пишет Mirror. Она (технология) заимствована из крикета и призвана помочь судьям быстрее принимать решения при игре рукой либо офсайде.

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Каждый мяч будет оснащен микрочипом, реагирующим на движение, который сможет отправлять точные данные представителям VAR. В крикете это используется, чтобы помочь судьям понять, попал ли мяч в биту или подушечку, показывая звуковой всплеск.

Технология подключенного мяча была впервые использована на чемпионате мира 2022 года и, в частности, помогла судьям правильно записать гол Бруну Фернандешу вместо Криштиану Роналду, когда Португалия обыграла Уругвай на групповом этапе.

Первоначально предполагалось, что Роналду последним коснулся мяча, но технология показала, что звезда "Аль-Насра" вообще задел круглый снаряд.

Вещательные компании смогут демонстрировать графику "определения прикосновения", аналогичную той, которую зрители видят во время просмотра крикета, чтобы объяснить ключевые решения.

Как сообщал OBOZ.UA, Евро-2024 стартует 14 июня. В матче-открытии в группе А хозяева турнира немцы сыграют с командой Шотландии, которая во второй раз подряд принимает участие в континентальном первенстве.

Напомним, что сборная Украины первую игру на ЧЕ проведет в понедельник, 17 июня. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. Букмекеры уже сделали прогноз на матч.

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