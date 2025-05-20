Во Львове чемпион Украины выступил под российскую музыку и был дисквалифицирован. Видео

Во время Открытого кубка Украины по бодибилдингу, который состоялся 18 мая во Львове, один из участников вышел на сцену с произвольной программой под русскоязычную музыкальную композицию. Это вызвало резкое возмущение в соцсетях и закончилось дисквалификацией спортсмена.

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Позже оказалось, что участником скандала стал 43-летний титулованный днепровский бодибилдер Андрей Шарапов — мастер спорта международного класса, многократный чемпион Украины и призёр международных турниров.

После инцидента он закрыл свои страницы в социальных сетях и никак не прокомментировал ситуацию.

Организатор турнира —World Amateur Body Building Association Ukraine (Всемирная любительская ассоциация бодибилдинга Украины) WABBA Ukraine — выступил с официальным заявлением, в котором принес извинения за инцидент. В федерации напомнили, что с момента основания в 2005 году все официальные соревнования проходят исключительно на украинском языке, и такая ситуация противоречит как их принципам, так и моральным стандартам общества. WABBA также подчеркнула, что глава организации — действующий военнослужащий ВСУ, а сами турниры регулярно включают инициативы в поддержку украинской армии.

В связи с произошедшим было аннулировано выступление спортсмена, во время которого звучала русская музыка. Кроме того, в регламент внесли строгий запрет на использование музыкального сопровождения на языке агрессора. Также введены дополнительные меры:

– обязательная предварительная проверка музыкальных треков всех участников; – инструктаж судей и технической команды о соблюдении языковых норм; – информационная кампания среди спортсменов о правилах музыкального сопровождения.

"Мы благодарны всем, кто выразил неравнодушную позицию, и уверяем: подобные инциденты больше не повторятся. Федерация WABBA UKRAINE остается на принципах национального достоинства, патриотизма, поддержки наших воинов и популяризации здорового образа жизни в свободной, независимой Украине", – говорится в заявлении.

Кто такой Андрей Шарапов

Андрей начал заниматься бодибилдингом ещё в 90-х, вдохновившись образом Арнольда Шварценеггера. Он окончил Приднепровскую государственную академию физической культуры и спорта и многие годы посвятил тренировкам и соревнованиям. Его подготовкой руководил заслуженный тренер Анатолий Кудлай.

Шарапов — бронзовый призёр чемпионата мира, обладатель награды "Arnold Classic Europe – 2012", президент регионального отделения WABBA в Днепре. Весной 2012 года он также принял участие в шоу "Україна має талант", где вышел в полуфинал.

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