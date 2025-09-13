Вице-чемпиона Украины дисквалифицировали на ЧМ по легкой атлетике, сняв с трассы

Сборная Украины стартовала на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике в Токио с неудач в спортивной ходьбе на 35 км. В мужском финале ни один украинец не дошёл до финиша, а вице-чемпион страны Егор Шелест был снят с дистанции за перебор красных карточек.

На 17-м километре Шелест шёл в основной группе, однако вскоре судьи дисквалифицировали его из-за перебора красных карточек за нарушение правил преодоления дистанции. Другие украинцы также не сумели завершить гонку: Иван Банзерук сошёл после 19 км, а Игор Главан прекратил борьбу на отметке 21 км.

Победителем стал канадец Эван Данфі, показавший время 2:28:22. Он на 33 секунды опередил бразильца Кайо Бонфіма.

Егор Шелест — 23-летний легкоатлет из Сум, воспитанник тренеров-родителей Алексея и Людмилы Шелест. Уже не впервые его снимают с трассы: на чемпионате Европы U20 (2021) и чемпионате Европы U23 (2023) спортсмен также был дисквалифицирован за нарушение правил ходьбы. При этом Шелест является призёром национальных первенств и в 2022 году завоевал "бронзу" чемпионата Украины на 20 км.

Как сообщал OBOZ.UA, 20-й чемпионат мир по легкой атлетике стартовал 13 сентября на Национальном стадионе в столице Японии. Украину на мундиале представляют 23 спортсмена. Стало известно, на каком канале будут доступны прямые трансляции ЧМ.

