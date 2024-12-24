'Величайший? Вы серьезно?' Про Усика 'раскрыта вся правда'

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли прокомментировал реванш чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) с британцем Тайсоном Фьюри (34-2–1, 24 КО). По мнению 41-летнего американца, талант украинца сильно преувеличен.

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"Давайте начнем с этого "величайший всех времен". Вы серьезно? Это какое-то влияние момента. То есть, только потому, что он победил двух лучших тяжеловесов своего времени, он уже величайший всех времен? Усик – не величайший всех времен. Перестаньте с этим! У него буквально семь боев в тяжелом весе, и он дрался с пятью соперниками в этой категории, – заявил Брэдли в эфире своего Youtube-канала.

Экс-чемпион согласен с тем, что Усик проявил себя великолепно в тяжелом весе.

"Да, он зачистил крузервейт, тут без вопросов. Но теперь он перешел в тяжелый вес. Да, он победил двух лучших парней в этой категории. Но теперь вы говорите, что он величайший всех времен? У него всего 22 боя. Да ладно вам, остановитесь! Он легенда сам по себе, но величайший всех времен? Вы перебарщиваете", – уверен эксперт.

Что касается самого боя, то Брэдли согласен, что там Усик победил, хотя оба бойца были равны.

"Да, Усик выиграл. Но бой был очень близким. Это не было разгромом. Не было разницы в шесть-семь очков. Это был очень плотный бой. Тайсон Фьюри вышел и показал себя. Он сделал свое дело в концовке боя. Были несколько спорных раундов в конце, но, думаю, в последние два раунда Усик сделал свое дело. Он забрал последние два раунда, это точно. Но до этого всё было, как качели – туда-сюда, туда-сюда. Оба парня шли на равных. Один раунд за Усиком, другой за Фьюри. Много близких раундов", – подытожил бывший американский боксер-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории.

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