В УЕФА сделали новое заявление о возвращении России

Советник президента УЕФА Йозеф Климент заявил, что организация продолжает следить за ситуацией вокруг отстранения российских команд и готова реагировать на дальнейшее развитие событий. При этом в УЕФА не сообщили о каких-либо конкретных шагах по возвращению России в международные турниры.

Видео дня

С таким заявлением Климент выступил 27 июня на ежегодной конференции Российского футбольного союза в Москве. По его словам, футбол должен объединять людей даже в условиях существующих разногласий, а УЕФА намерен искать конструктивные решения для движения вперед.

"Продолжаем следить за развитием событий и готовы адекватно реагировать", – заявил представитель европейского футбольного союза.

Отдельно Климент затронул тему действующего отстранения российских сборных и клубов. Он назвал этот период болезненным, однако отметил, что, по мнению УЕФА, российский футбол продолжил развиваться несмотря на отсутствие международных матчей.

Представитель организации напомнил, что с момента запуска обновленной системы юношеских соревнований в России в 2019 году десятки воспитанников ЮФЛ дебютировали за национальную сборную. По его словам, это свидетельствует о продолжении работы по развитию футбола внутри страны.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Санкции остаются бессрочными, а официальных решений об их отмене на данный момент не принято.

Заявление Климента вызвало активное обсуждение среди российских болельщиков. Многие пользователи высмеяли такие слова представителя УЕФА, заявив, что они не содержат никакой конкретики.

Напомним, что президент УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что санкции против взрослых российских команд будут действовать до окончания войны и восстановления мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!