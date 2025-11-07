'В Сочи нас боялись все': олимпийская чемпионка Семеренко вспомнила Игры-2014 в РФ и разобрала трассу будущих ОИ-2026 с опасным поворотом

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по биатлону Вита Семеренко рассказала, как 11 лет назад в России все соперники действительно боялись их четверку, в которую входила Валя Семеренко, Елена Пидгрушная и Юлия Джима. А также разобрала трассу будущих зимних Игр-2026 в Кортина-д'Ампеццо.

В разговоре с OBOZ.UA Вита отметила опасный поворот в Италии и вспомнила свои ощущения перед самыми главными соревнованиями для каждого спортсмена.

– Ну, во-первых, Олимпийские игры проводятся один раз в четыре года, и это индивидуальные ощущения каждого спортсмена. Каждый хочет показать себя с лучшей стороны. От одной команды участие в соревнованиях могут принимать только четыре человека. И в эту четверку еще нужно пробиться и зарекомендовать себя.

И когда ты уже выходишь на старт и понимаешь, что ты в этой четверке являешься лидером, то ты должен выходить не просто с мыслями, что ты на Олимпиаде... Ну и такие мысли будут тоже, потому что человеческая психика – своеобразная. И у каждого спортсмена она своя. Каждый спортсмен сам готовится и воспринимает по-своему эмоционально.

То для меня перед Олимпиадой была задача, в первую очередь, внутренне себя настроить так, что я сильная. И это такой же старт, как и Кубки мира, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Поэтому не делала акцент, что это Олимпийские игры. Потому что справиться с внутренним давлением, адреналином, это действительно очень тяжело. Потому что сама обстановка, в которой живут все спортсмены, она немного напряженная.

– Я понимаю, что самой удачной была Олимпиада 2014-го года, где у вас две медали, в том числе и историческое "золото" в эстафете. Но можете немного вспомнить каждую? Насколько вы были ими довольны?

– Дебют в Ванкувере-2010 – там еще не хватало мне больше опыта. А вот в Сочи мы выходили и уже и внутренне, и эмоционально, и психологически были уже готовы бороться за награды. За четыре года мы исправили те ошибки, которые были до этого. Мы вышли тогда в Сочи такой мощной четверкой! Нас тогда боялись все.

Нашу четверку, особенно в эстафете, боялись все, потому что знали и видели, что мы были одним шариком. Единым целым.

– Еще не один год после той Олимпиады в РФ никак не могли определиться, какую награду вы завоевали в спринте – "бронзу" или "серебро", ведь россиянку Вилухину, которая финишировала второй, обвиняли в употреблении допинга. В 2017 году у нее забрали медаль, а в 2020-м через суд она ее как-то вернула. Следили за этой историей?

– Да нет, моя медаль – это "бронза". Я особо и не хотела ее возвращать, потому что она – моя. Она мне вручалась под гимн на Олимпиаде, и она была у меня возле сердца. Поэтому за этим процессом я даже не следила.

– Уже через три месяца стартуют Олимпийские игры в Италии. Вы в свое время соревновались на трассе в 0Кортина-д'Ампеццо. Что можете о ней рассказать?

– Трасса там сейчас изменилась. Тогда она была более пологая. Сейчас, я так себе представляю, добавились более сложные отрезки. Особенно там есть тяжелый участник – это поворот за километр до стрельбища или – до финиша. Это такой сложный поворот, которого все боятся. И я его боялась, потому что когда там лед, то может попасть лыжа, и ты можешь сам вылететь с этой трассы.

– Почему-то мне она казалась не очень фартовой для украинцев. Как будто представители нашей сборной выступали там несколько слабее, чем на тех же немецких этапах Кубка мира накануне итальянского.

– Там уже высота, и каждый спортсмен реагирует на нее по-своему. Бывает так, что наши биатлонисты попадают как раз в дни акклиматизации. А когда идет акклиматизация, то, конечно, очень тяжело собраться и заехать хотя бы в топ-10.

То есть там надо готовиться к такой высоте. Надо пройти акклиматизацию, чтобы выступить здорово в таких условиях. Если я не ошибаюсь, то там где-то 1600 или 1700 метров над уровнем моря.

– Международный союз биатлонистов – одна из тех федераций, которые ни под каким предлогом не допускают россиян к своим соревнованиям.

– Я не буду никак это комментировать. Не пускают – и слава Богу, что не пускают.

Ранее министр молодежи и спорта рассказал о подготовке украинцев к Олимпиаде-2026 в условиях тотальной экономии, возвращении террористической организации из РФ и отсутствии зимних арен.

