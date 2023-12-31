В Шотландии вратарь вышел на замену и забил 'слепой' супергол с 30 метров. Видео

Вратарь шотландского футбольного клуба "Арброт" Аласдер Адамс стал настоящим героем в гостевом матче 18-го тура Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион страны) против "Рейта". 32-летний голкипер отметился потрясающим голом после того, как был вынужден выйти на поле и заменить нападающего из-за нехватки игроков.

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Поединок складывался неудачно для гостей. Уже на 34-й минуте они пропустили первый гол, а во втором тайме травму получил защитник Аарон Стил. У главного тренера Стюарта Малкольма в запасе было всего три полевых футболиста, которых он к тому моменту уже выпустил на поле.

Наставник был вынужден использовать единственного оставшегося на лавке запасных игрока, которым и был Али Адамс. На 58-й минуте он заменил Стила, а через три минуты "Рейт" забил второй гол.

Однако выход Адамса стал поворотным в поединке. На 76-й минуте голкипер метров с 30, не глядя в сторону ворот, забил фантастический гол, положив начало камбеку. За 9 минут до финального свистка Макинтош с пенальти сравнял счет.

Эта ничья позволила "Арброту" сохранить шансы на сохранения в дивизионе. Команда занимает 9-е место и от спасительной 8-й позиции ее отделяет одно очко.

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