В Грозном массово отравили футболистов 'Сочи' перед решающей игрой с местным 'Ахматом'

В Грозном отравились 14 футболистов "Сочи" перед матчем чемпионата России против местного "Ахмата". Сочинский клуб является прямым конкурентом чеченской команды за место в элитном дивизионе. Несмотря на отравление, пострадавших вынудили выйти на игру, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Как сообщил главный тренер "Сочи" Роберт Морено изначально почувствовали себя неважно лишь несколько игроков.

"Кого-то подташнивало, у кого-то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. Несколько игроков "Сочи" даже не смогли нормально передвигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить" — сказал тренер в эфире "Матч ТВ".

Из-за инцидента команда с опозданием прибыла на стадион, где должен пройти гостевой матч 21-го тура РПЛ.

"У футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали на стадион. Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации", - отметил Морено.

В комментариях российские болельщики не удивились такой ситуации, учитывая, что все случилось в Чечне.

"Какое случайное совпадение, я заранее извиняюсь дон. "Чай" ["Ахмат" на сленге - Ред.] летит в первый дивизион, решающая игра с прямым конкурентом дома и у них отравление. Совпадение?" - задают риторический вопрос юзеры.

Фанаты РФ возмущены "грязными, вонючими и беспринципными методами" чеченцев.

"Жесть, такого ещё не припомню, чтобы массово игроков травили", - шокированы случившимся россияне.

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