В футболе впервые в истории было использовано новое правило игры. Видео

В Английской Премьер-лиге (АПЛ) впервые в истории применили обновлённое правило игры в футбол относительно времени удержания мяча вратарём. Случай произошёл в матче 1-го тура, где "Тоттенхэм" принимал "Бернли" и уверенно победил 3:0.

На 4-й минуте встречи словакцкий голкипер гостей Мартин Дубравка, недавно арендованный "Бернли" у "Манчестер Юнайтед", поймал мяч после подачи в штрафную и держал его в руках дольше положенных восьми секунд.

Судья Майкл Оливер, предварительно отсчитав жестами пять секунд, назначил угловой удар у ворот "Бернли".

Это стало первым подобным решением в истории АПЛ после вступления новых правил в силу.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) еще в марте этого года утвердил ряд нововведений. Одним из них стало изменение наказания для вратаря: если он слишком долго задерживает мяч, сопернику больше не даётся свободный удар, а назначается угловой. Оно вступило в силу с 1 июля.

36-летний словацкий вратарь Дубравка, участник Евро-2020 и Евро-2024, оказался автором исторического эпизода уже в своём дебютном матче за "Бернли".

