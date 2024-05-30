В 9-й раз подряд: Свитолина отметилась новым достижением на Roland Garros

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина добыла тяжелую победу во втором круге Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2024. Наша соотечественница с трудом одолела хозяйку кортов Диану Парри, которая занимает 63-е место в мировом рейтинге.

Элине понадобилось для победа две партии, на которые ушло почти два часа. Украинка была сильнее – 6:4, 7:6. Наша теннисистка четырежды подала навылет, реализовала четыре из 14 брейкпоинтов, а также выиграла 27 активных розыгрышей. Также Свитолина успешно завершила 10 из 17 выходов к сетке.

Одесситка один гейм на своей подачи выиграла под ноль, то есть не дала соперница набрать ни одного очка. В свой пассив Свитолина записала 25 невынужденных ошибок, избежав при этом двойных.

Это девятый подряд выход нашей теннисистки в третий круг Roland Garros (с учетом пропуска сезона 2022 из-за беременности). В следующем раунде супертурнира Элина встретится с победительницей пары Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (без флага).

Ранее в третий круг Roland Garros-2024 пробилась Даяна Ястремская, которая уничтожила в двух сетах соперницу из Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, вторая ракетка Украины Марта Костюк совершила невероятный камбэк на старте Roland Garros-2024, выиграв матч со счета 0:4 в решающем сете. Перед этим сразу две наши соотечественницы – Леся Цуренко и Ангелина Калинина – снялись с турнира из-за травм.

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