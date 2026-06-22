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Устроила демарш: обидчицу Свитолиной в полуфинале Wimbledon дисквалифицировали на четыре года

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
2,0 т.
Маркета Вондроушова отстранена от тенниса
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила четырехлетнюю дисквалификацию за отказ проходить допинг-тестирование. 26-летняя спортсменка, которая в 2023 году выиграла Открытый чемпионат Великобритании Wimbledon, выбив в полуфинале Элину Свитолину, отстранена от матчей, тренировок и посещения мероприятий.

Об этом информирует Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на своем официальном сайте. Отмечается, что инцидент с Вондроушовой произошел в начале декабря минувшего года. Около 23:00 к ее дому прибыл офицер по допинг-контролю, однако теннисистка отказалась его впускать.

Маркета Вондроушова выиграла в 2023 Wimbledon
Вондроушова попалась на допинге.

Спортсменка, наивысшим достижением которой в мировом рейтинге является шестое место, объяснила свое решение стрессом и страхом за свою безопасность. В ITIA приняли во внимание заявление Маркеты, но назначили ей максимальное наказание.

Вернуться на корт Вондроушова сможет не раньше 21 июня 2026 года. "Этот случай служит важным напоминанием о том, что игроков можно тестировать в любое время и в любом месте, и что отказ сопряжен со значительным риском", – прокомментировали в агентстве.

Маркета Вондроушова.
Свитолина после поражения от Вондроушовой.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, где в Украине смотреть матчи предстоящего турнира Большого шлема Wimbledon-2026.

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