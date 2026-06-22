Чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила четырехлетнюю дисквалификацию за отказ проходить допинг-тестирование. 26-летняя спортсменка, которая в 2023 году выиграла Открытый чемпионат Великобритании Wimbledon, выбив в полуфинале Элину Свитолину, отстранена от матчей, тренировок и посещения мероприятий.

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Об этом информирует Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на своем официальном сайте. Отмечается, что инцидент с Вондроушовой произошел в начале декабря минувшего года. Около 23:00 к ее дому прибыл офицер по допинг-контролю, однако теннисистка отказалась его впускать.

Спортсменка, наивысшим достижением которой в мировом рейтинге является шестое место, объяснила свое решение стрессом и страхом за свою безопасность. В ITIA приняли во внимание заявление Маркеты, но назначили ей максимальное наказание.

Вернуться на корт Вондроушова сможет не раньше 21 июня 2026 года. "Этот случай служит важным напоминанием о том, что игроков можно тестировать в любое время и в любом месте, и что отказ сопряжен со значительным риском", – прокомментировали в агентстве.

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