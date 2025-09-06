Умер легендарный хоккеист, шесть раз выигравший Кубок Стэнли

В Канаде ушёл из жизни один из величайших голкиперов в истории хоккея Кен Драйден. Звезда "Монреаля", шесть раз выигрывавший Кубок Стэнли в 1970-х годах, умер от рака в возрасте 78 лет.

О смерти легенды сообщили в клубе "Монреаль Канадиенс", уточнив, что Драйден мирно скончался в своём доме в пятницу, а семья попросила уважать её частную жизнь.

Владелец клуба Жоффр Молсон отметил, что вместе с игроком хоккей потерял "не только краеугольный камень одной из величайших династий, но и настоящего семьянина, гражданина и джентльмена".

Карьеру в НХЛ Драйден начал в 1971 году и за восемь сезонов выиграл шесть Кубков Стэнли. На его счету — трофей Колдера как лучшему новичку, пять "Везин" лучшего вратаря лиги и приз Конна Смайта как MVP плей-офф. В 1983 году он был включён в Зал славы хоккея.

Драйден известен своим узнаваемым стилем — вратарь ростом 193 см часто отдыхал, опираясь руками в перчатках на клюшку, что стало одной из самых узнаваемых поз в хоккее. Завершил карьеру он рано, в 31 год, после сезона-1978/79.

Помимо клубных успехов, Драйден был ключевым игроком сборной Канады на Суперсерии-1972 против СССР, где стоял в воротах в решающем восьмом матче. После завершения карьеры он работал комментатором, написал книгу "The Game", считавшуюся одной из лучших о хоккее, возглавлял "Торонто Мейпл Лифс", а позже занимался политикой и преподавал в университетах.

Свою скорбь выразил премьер-министр Канады Марк Карни, назвав Драйдена "большой Канадой" и символом лучших качеств страны.

Кен Драйден оставил после себя жену Линду и двоих детей. Его брат, также известный голкипер Дейв Драйден, скончался в 2022 году.

