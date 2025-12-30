Умер легендарный чемпион Испании по футболу

Мадридский "Атлетико" сообщил о смерти одной из главных легенд клуба Энрике Кольяра. Бывший капитан "матрасников" скончался в возрасте 91 года, оставив после себя огромный след в истории испанского и европейского футбола.

Видео дня

Клуб официально объявил траур и подчеркнул, что ушел из жизни один из самых титулованных и уважаемых игроков в истории "Атлетико". За годы выступлений в красно-белой футболке Кольяр выиграл чемпионат Испании, три Кубка страны и Кубок обладателей кубков УЕФА, а также на протяжении десяти лет носил капитанскую повязку, что является рекордом для клуба.

Энрике Кольяр выступал за "Атлетико" с 1953 по 1969 год. Левый вингер провел 470 официальных матчей и забил 105 голов, став пятым в истории клуба по количеству сыгранных встреч, сравнявшись с Антуаном Гризманном. Дольше него капитаном "Атлетико" не был ни один футболист.

Кольяр родился 2 ноября 1934 года в Сан-Хуан-де-Аснальфараче, провинция Севилья. Футбольный путь он начал в местных командах, после чего в 1949 году попал в молодежную систему "Атлетико". В 18 лет он подписал первый профессиональный контракт с мадридским клубом и дебютировал за основную команду 13 сентября 1953 года в гостевом матче чемпионата Испании против "Эспаньола".

В середине 1950-х годов Кольяр получил прозвище El Niño и стал ключевым игроком команды. Вместе с Хоакином Пейро он образовал легендарную связку El Ala Infernal, которую болельщики считают одной из самых ярких в истории "Атлетико". Оба футболиста отличились в финале Кубка Испании 1960 года, в котором "Атлетико" обыграл "Реал" со счетом 3:1.

За 15 подряд сезонов в клубе Кольяр выиграл чемпионат Испании сезона 1965/66, Кубок страны в 1960, 1961 и 1965 годах, а также Кубок обладателей кубков УЕФА в 1962 году. Все эти трофеи он поднимал в статусе капитана команды и стал участником знаковых событий, включая первый европейский титул "Атлетико", прощание со старым стадионом "Метрополитано" и открытие арены "Мансанарес".

На международном уровне Кольяр провел 16 матчей за сборную Испании, выступал на чемпионате мира 1962 года в Чили и участвовал в отборе к Евро-1964, который впоследствии завершился победой испанской команды.

После завершения карьеры в "Атлетико" он провел один сезон в "Валенсии" и завершил карьеру в 1970 году. В 1972 году на стадионе "Висенте Кальдерон" ему был устроен прощальный матч, во время которого он получил Золотой и Бриллиантовый знак клуба, а также серебряную медаль за спортивные заслуги от Национального спортивного ведомства Испании.

Связь Энрике Кольяра с "Атлетико" сохранялась до конца его жизни. Он активно участвовал в работе ветеранского сообщества клуба и с 2005 по 2011 год занимал пост президента фонда "Атлетико де Мадрид", курируя гуманитарные, культурные и образовательные проекты. В сезоне 2023/24 именно его образ был размещен на клубной абонементной карте в знак признания заслуг.

В память о легендарном капитане флаг на стадионе Riyadh Air Metropolitano приспущен. Руководство "Атлетико", игроки и сотрудники клуба выразили соболезнования семье и близким Энрике Кольяра, подчеркнув, что красно-белая семья потеряла символ, который отдал клубу всю свою жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!