Умер боксер сборной Украины, который три дня провел в коме

В возрасте 25 лет скончался один из лидеров национальной сборной Украины по боксу Аркадий Карцан. О трагедии сообщила Федерация бокса Украины.

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По информации ФБУ, последние три дня боксер из Хмельницкого находился в коме, а во вторник, 17 сентября, сердце 25-летнего Аркадия остановилось. Причины смерти спортсмена не сообщаются.

В ринге Карцан выступал в весовой категории до 92 кг, представлял родной Хмельницкий и спортивный клуб "Авангард", где тренировался под руководством Анатолия и Андрея Чумаковых. Является многократным чемпионом Украины и победителем многих международных турниров. Получил звание мастера спорта международного класса.

Первый серьезный успех за пределами Украины пришел к Аркадию в 2015 году, когда он выиграл чемпионат Европы среди юниоров. В 2023 году стал сильнейшим боксером страны в своей весовой категории уже среди взрослых и завоевал право представлять Украину на Европейских играх-2023 в весе до 92 кг.

На соревнованиях в Кракове Карцан дошел до 1/8 финала, хотя многие жаловались, что на турнире судьи придерживали украинцев.

В начале января 2024 боец из Хмельницкого должен был боксировать на турнире в Дебрецене, однако не вышел в ринг. Главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский объяснил все тем, что у Аркадия произошел психологический срыв, из-за чего украинец не смог выступить на соревнованиях.

Несмотря на то, что Карцан не смог отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, казалось, что у него еще будет шанс сразиться за "золото" Игр. Но 17 сентября сердце чемпиона остановилось навсегда...

"Такой жажды к победам, которая была у этого парня, не стоит и искать. Он мечтал стать олимпийским чемпионом и много ради этого работал. Покойся с миром, чемпион! Мы всегда будем тебя помнить", – выразили соболезнования ФБУ.

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