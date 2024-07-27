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Украинского боксера-чемпиона отправили в тяжелый нокаут в титульном бою. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
5,5 т.
Украинского боксера-чемпиона отправили в тяжелый нокаут в титульном бою. Видео

Украинский боксер полулегкого веса Виктор Славинский (15-3-1, 7 КО) потерпел досрочное поражение в бою за титул WBC Continental Americas. На ринге Commerce Casino в Коммерсе (США), 33-летний уроженец Николаева проиграл местному бойцу Омару Тринидаду (16-0-1, 13 КО).

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28-летниц американец заметно превосходил нашего соотечественника в антропометрии. Фаворит был больше и мощнее украинца, чаще атаковал. Славинский достаточно неплохо защищался, но был полностью пассивным в нападении.

Украинского боксера-чемпиона отправили в тяжелый нокаут в титульном бою. Видео

К третьему раунду Тринидад выдохся, сбросив ритм боя, при этом удары действующего чемпиона по прежнему наносили серьезный урон сопернику.

В 9-й трехминутке Славинский зажал американца в углу, но пропустил апперкот, который заметно потряс Виктора. От падения его спасли лишь канаты, при этом судья зафиксировал нокдаун.

Украинского боксера-чемпиона отправили в тяжелый нокаут в титульном бою. Видео

Украинский боксер пытался вырвать победу по очкам, продолжал атаковать, но "зевнул" второй удар, после чего улетел в тяжелый нокдаун. Украинец смог подняться, но не убедил судью, что готов продолжать поединок.

Украинского боксера-чемпиона отправили в тяжелый нокаут в титульном бою. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Славинский в декабре прошлого года добыл эффектную победу в США, 8-раундовом бою нокаутировав американского джорнимена Дэрела Харриса (12-23-2, 7 КО).

Для справки: Виктор Славинский является чемпионом мира 2016 года среди профессионалов по кикбоксингу К-1, в 2012 году выиграл чемпионат Европы года по савату [французское боевое искусство, смесь бокса и кикбоксинга]. Выступал за команду WSB "Украинские атаманы".

Украинского боксера-чемпиона отправили в тяжелый нокаут в титульном бою. Видео

В 2019 году тогда еще непобедимый Славинский эффектно нокаутировал местного бойца Хесуса Агинагу (5-10-2).

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