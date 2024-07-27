Украинского боксера-чемпиона отправили в тяжелый нокаут в титульном бою. Видео

Украинский боксер полулегкого веса Виктор Славинский (15-3-1, 7 КО) потерпел досрочное поражение в бою за титул WBC Continental Americas. На ринге Commerce Casino в Коммерсе (США), 33-летний уроженец Николаева проиграл местному бойцу Омару Тринидаду (16-0-1, 13 КО).

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28-летниц американец заметно превосходил нашего соотечественника в антропометрии. Фаворит был больше и мощнее украинца, чаще атаковал. Славинский достаточно неплохо защищался, но был полностью пассивным в нападении.

К третьему раунду Тринидад выдохся, сбросив ритм боя, при этом удары действующего чемпиона по прежнему наносили серьезный урон сопернику.

В 9-й трехминутке Славинский зажал американца в углу, но пропустил апперкот, который заметно потряс Виктора. От падения его спасли лишь канаты, при этом судья зафиксировал нокдаун.

Украинский боксер пытался вырвать победу по очкам, продолжал атаковать, но "зевнул" второй удар, после чего улетел в тяжелый нокдаун. Украинец смог подняться, но не убедил судью, что готов продолжать поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, Славинский в декабре прошлого года добыл эффектную победу в США, 8-раундовом бою нокаутировав американского джорнимена Дэрела Харриса (12-23-2, 7 КО).

Для справки: Виктор Славинский является чемпионом мира 2016 года среди профессионалов по кикбоксингу К-1, в 2012 году выиграл чемпионат Европы года по савату [французское боевое искусство, смесь бокса и кикбоксинга]. Выступал за команду WSB "Украинские атаманы".

В 2019 году тогда еще непобедимый Славинский эффектно нокаутировал местного бойца Хесуса Агинагу (5-10-2).

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