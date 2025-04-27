'Украинский Месси' забил гол через 4 минуты после выхода на поле. Видео

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко, который до 30 июня находится в аренде "Лехии" из Гданьска, отметился первым голом за польский клуб. 20-летний уроженец Сумщины поставил эффектную точку в матче 30-го туру Екстракляси против "Пьяста" - 3:1.

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Антон на 78-й минуте заменил боснийца Рифета Капича, а через 4 минуты уже праздновал взятие ворот. Царенко получил точную передачу от колумбийца Камило Меньи и точным ударом забил свой второй гол за "Лехию".

Отметим, что из-за своего невысокого роста в 162 см и врожденной техники Антона Царенко сравнивают с легендарным аргентинцем Лионелем Месси.

Для справки: Царенко является воспитанником "Динамо", в январе 2022 года подписал с клубом первый профессиональный контракт на три года. Его дебют в первой команде состоялся 17 августа 2022 года в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики".

С этим дебютом он стал пятым самым молодым игроком, который сыграл за "Динамо" в еврокубках.

В сборной Украины Царенко начал играть в 2019 году в составе команды до 16 лет, а с 2022 года стал игроком сборной до 19 лет.

В составе "Динамо" он стал серебряным призёром чемпионата Украины в сезоне 2023/24.

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