Украина сотворила историческую сенсацию века, с разгромом победив действующих чемпионов мира Италию в Лиге наций по волейболу. Видео

Мужская сборная Украины по волейболу впервые за время независимости обыграла Италию. Победа над действующими чемпионами мира стала одним из самых громких результатов в истории украинского волейбола.

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Поединок в Любляне в шестом туре Лиги наций завершился с разгромным счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:16). До этой встречи украинцы ни разу не побеждали итальянцев в официальных матчах. В XXI веке команды провели четыре поединка, и все они завершились победами сборной Италии.

Первый сет прошел в равной борьбе. Украинская команда сумела вырвать победу в концовке партии со счетом 25:23. Во втором игровом отрезке подопечные аргентинского тренера Рауля Лосано захватили инициативу и увеличили преимущество, выиграв 25:19.

В третьем сете украинцы полностью переиграли одного из сильнейших соперников мирового волейбола. Итог партии составил 25:16, а матч завершился сухой победой Украины.

Перед очной встречей обе сборные имели одинаковый баланс в турнире: по три победы и два поражения. Последний раз сборная Италии проигрывала всухую в финале Лиги наций прошлого сезона.

Весомый вклад в победу внесли лидеры команды. Самыми результативными игроками матча стали Олег Плотницкий и Василий Тупчий, набравшие по 15 очков. Еще 14 очков принес Дмитрий Янчук. В активе Юрия Семенюка четыре очка, Александра Бойко три, Владислава Щурова пять, а Юрия Синицы два.

Эта победа (четвертая в сезоне) позволила "желто-синим" набрать 13 очков и закрепиться в зоне плей-офф (топ-7 команд регулярного сезона плюс хозяева Финала четырех – Китай).

Уже в пятницу 26 июня Украина сыграет с Канадой, а в воскресенье 28 июня (воскресенье) – с Болгарией.

Примечательно, что этот успех стал продолжением впечатляющей недели для украинской команды. Накануне сборная Украины впервые в истории обыграла Бразилию со счетом 3:1.

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