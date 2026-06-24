Украина впервые в истории сенсационно обыграла Бразилию, добыв одну из величайших побед в Лиге наций по волейболу. Видео

Сборная Украины по волейболу обыграла Бразилию со счётом 3:1 в матче второго игрового уикенда Лиги наций. Это первая победа украинской команды над Бразилией в истории очных встреч.

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Встреча завершилась по партиям 29:27, 22:25, 25:22, 25:21. Бразилия, занимавшая третью строчку мирового рейтинга и начавшая турнир без поражений, впервые уступила в сезоне 2026 года. До этого соперники дважды встречались между собой, и обе игры оставались за бразильцами в пяти сетах.

Комментатор Виталий Волочай после завершения встречи подчеркнул масштаб события, отметив, что "сборная Украины одерживает одну из крупнейших побед в истории украинского волейбола" и впервые наносит поражение Бразилии в текущем сезоне Лиги наций. Он отдельно выделил уровень соперника, указав, что бразильцы подходили к матчу без поражений и в сильнейшем составе.

Среди индивидуальных показателей отмечены 19 очков Олега Плотницкого, 17 у Тупчия и 15 у Ковальова, а также 4 результативных блока Юрия Семенюка. Именно этот баланс позволил Украине выдержать давление в концовках сетов и сохранить преимущество в решающих розыгрышах.

Украина подошла к матчу с двумя победами в четырех встречах первого этапа Лиги наций, включая успехи против Кубы и Китая и очко в игре с Польшей. После победы над Бразилией команда получила 13,98 балла в мировой рейтинг и поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы.

Эта победа над соперником из топ-3 рейтинга стала первой в истории в личных встречах Украины и Бразилии. Наши волейболисты завершили серию без поражений у бразильцев в текущем сезоне. Следующий матч Украина проведёт против Италии 25 июня в 17:30 по киевскому времени.

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