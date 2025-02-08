Украина – Северная Македония: анонс матча отбора женского Евробаскета-2025

Женская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 9 февраля, проведет заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2025 года. В номинально домашней встрече в столице Латвии "сине-желтые" примут представительниц Северной Македонии.

Видео дня

Поединок принимает Arena Riga в Риге. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Северная Македония. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Кроме нашего сайта, украинские фаны смогут увидеть игру в прямом эфире телеканалов XSPORT и "Суспильне Спорт". Также трансляция будет доступна на YouTube-каналах Федерации баскетбола Украины и Международной федерации баскетбола.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Аналитики отдают подавляющее преимущество хозяйкам площадки. Ставки на победу украинок в 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,16. А показатели на успех македонок достигают уровня 7,14.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Дарья Дубнюк, Виктория Балабан, Наталья Цюбик, Богдана Лапхан, Анжелика Ляшко, Алина Ягупова, Кристина Филевич, Елена Бойко, Кристина Кулеша, Вера Грималюк, Татьяна Юркевичус, Мириам Уро-Нилле, Евгения Путра, Вероника Любинец.

Северная Македония: Анжелика Митрашинович, Ильина Сельцова, Мерит Хемпе, Милица Николич, Нена Трайчевска, Ивана Кметовска, Катерина Поп-Димитровска, Аня Начевска, Микаэла Алексовска, Матея Николич, Александра Стояновска, Елена Тасевска, Саня Адамовска, Мартина Марковска, Мария Николов, Цветанка Димова, Йована Петрушевска, Мартина Блажевска.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Евгений Мурзин, главный тренер сборной Украины:

– Мы будем играть на победу, единственное, что могу сказать однозначно, мы расширим состав, дадим всем поиграть. Безусловно, больше шансов получит молодежь. Когда мы играли с ними на выезде, пытались загрузить их лидеров по максимуму и, думаю, план останется примерно тот же. Многое будет зависеть от того, как мы сыграем против их трех лидеров.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды уже потеряли шансы квалифицироваться на чемпионат Европы. При этом в активе нашей команды одна победа в очной игре с македонками.

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