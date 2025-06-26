Украинки завершили ЧМ-2025 по баскетболу 3х3 поражением в овертайме

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила выступления на чемпионате мира, который в эти дни проходит в монгольском Улан-Баторе. Подопечные тренера Юрия Процюка в последнем матче группового турнира, оставшись без шансов на плей-офф, уступили в дополнительно время хозйкам турнира – 16:18.

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Поединок для "сине-желтых", цвета которых на турнире защищают Анжелика Ляшко, Дарья Дубнюк, Мириам Уро-Ниле и Татьяна Юркевичус, начался удачно. За две стартовые две с половиной минуты они сумели оформить преимущество в четыре пункта.

Хозяйкам удалось ответить своими удачными попытками из-за дуги и выйти вперед. Наши девушки в свою очередь делали ставку на быстрые проходы под кольцо.

Соперницы шли очко в очко, не давая друг другу уйти в отрыв. За 15,5 секунд до конца на табло горело 16:16. В последней атаке Юркевичус бросила из-за дуги, но мяч в буквальном смысле выскочил из кольца.

В итоге исход встречи решился в овертайме, где удача улыбнулась монголкам, которые забили двухочковый и вырвали победу. Таким образом, украинки остались на мундиале без побед.

Ранее наша команда проиграла на старте мундиаля финалисткам Олимпийских игр 2024 года в Париже – немкам и испанкам, а затем драматично уступила Бразилии.

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