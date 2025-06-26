Драма дня: украинки выдали камбэк, но проиграли матч ЧМ-2025 по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 потерпели невероятно драматичное поражение на чемпионате мира, который в эти дни проходит в монгольском Улан-Баторе. Подопечные тренера Юрия Процюка в противостоянии с представительницами Бразилии совершили камбэк, но уступили решающим броском – 20:21.

Видео дня

Поединок для "сине-желтых", цвета которых на турнире защищают Анжелика Ляшко, Дарья Дубнюк, Мириам Уро-Ниле и Татьяна Юркевичус, начался с быстрой результативной атаки. Однако тут же соперницы наших девушек реализовали дальнюю двухочковую попытку, а затем еще одну.

Игра проходила результативно – бразильянки продолжали успешно атаковать из-за дуги, а наши девушки отвечали своими результативными действиями из-под щита. Это вылилось в то, что уже к середине поединка счет был 17:13 в пользу соперниц украинок.

Уже через минуту "сине-желтые" проигрывали лишь в одно очко. После этого на паркете началось настоящее сумасшествие, когда бразильянки провели две безрезультатные атаки, а украинки забросили два подряд двухочковых и получили геймпоинт. Однако тут же южноамериканки провели свою результативную попытки из-за дуги и закрыли матч – 21:20.

Ранее наша команда проиграла на старте мундиаля финалисткам Олимпийских игр 2024 года в Париже – немкам и испанкам. Таким образом, после неудачи в игре с Бразилией наши девушки лишились шансов на попадание в топ-3 группы и выход в плей-офф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!