Титулованный итальянец, вставший с украинским флагом перед российским чемпионом на награждении, сделал откровенное признание

Лыжник Лоренцо Бузин, занявший второе место в гонке на 30 км на турнире Sudtirol Moonlight Classic, отметил, что соревнование было честным, а на финише он и победитель россиянин Александр Большунов пожали друг другу руки. 28-летний итальянец после финиша продемонстрировал поддержку Украине на церемонии награждения победителей в Сейзер Альме.

Видео дня

"Это была честная и интересная гонка. На последнем спуске Большунов оказался быстрее, и я просто не смог его догнать", – сказал Бузин.

Он подчеркнул, что у него нет личных претензий к сопернику.

"Хочу сказать, что ничего не имею против него как человека. Александр поздравил меня на финише, я сделал то же самое. Мы пожали друг другу руки, потому что именно таким должен быть спорт", – добавил итальянец.

Напомним, что россиянин Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022, был участником Z-концерта в Лужниках.

Для справки: Лоренцо Бузин – опытный лыжник, специализирующийся на марафонских дистанциях в популярных гонках. Его результаты показывают стабильные выступления, но без попаданий в элиту этого вида спорта.

Краткая характеристика его выступлений:

Лучшие достижения:

1-е место в гонке на 42 км классическим стилем в Валь-Казисе (2023, 2024)

1-е место в гонке на 42 км в Обертиллахе (2025)

2-е место на 42 км в Лиенце (2024) и 30 км в Бессане (2023)

3-е место на 42 км в Бессане (2023)

Стабильность:

Регулярно входит в топ-10 и топ-20 на марафонских дистанциях.

Держит неплохие позиции в итальянских и международных гонках (World Loppet, популярные марафоны)

Форма в 2025 году:

Удачное выступление в Dobbiaco-Cortina (5-е место, 44.00 FIS Points)

Победа в Обертиллахе

32-е место на сложнейшем 70 км марафоне в Валь-ди-Фьемме

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Большунов заявил, что его участие в гонке в Италии якобы одобрил лично президент США Дональд Трамп.