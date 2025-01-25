Титулованный футболист сборной Венгрии начал быковать в матче и получил моментальную карму. Видео

Защитник "Лейпцига" Вилли Орбан был наказан в 19-м туре чемпионата Германии за попытку "побыковать" в домашнем матче против леверкузенского "Байера" (2:2). На 17-й минуте 32-летгний Орбан пошел выяснять отношения с хавбеком гостей Флорианом Вирцем, по-хамски рассказывая ему, что тому надо делать.

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Вместо ответа "по-мужски", 21-летний Вирц решил использовать "спортивную карму". Уже в следующей атаке Флориан продемонстрировал феноменельную технику, создав гол.

После забитого мяча Вирц решил поиздеваться над Орбаном, повернувшись в его сторону и спросив "Как дела?".

Момент в социальных сетях стал моментально вирусным, собрав сотни просмотров.

Вилли Орбан является воспитанником клуба "Кайзерслаутерн", где он провел почти 20 лет, начиная с юношеских команд и до основного состава. В 2015 году Орбан перешел в "РБ Лейпциг", с которым он завоевал серебро во Второй Бундеслиге. В начале своей карьеры он играл за молодежную сборную Германии, но в 2018 году решил выступать за сборную Венгрии.

Орбан принимал участие в двух чемпионатах Европы, в 2020 и 2024 годах, и был включен в состав сборной Венгрии на Евро-2024. В своей клубной карьере он стал обладателем Кубка Германии в сезонах 2021/22 и 2022/23, а также выиграл Суперкубок Германии в 2023 году.

Флориан Виртц начинал карьеру в академии "Кёльна", где он выиграл юниорскую Бундеслигу. В 2020 году Виртц перешел в "Байер", дебютировав в Бундеслиге и забив свой первый гол в матче против "Баварии". Известен своей техникой и быстрым прогрессом, он стал важным игроком команды.

Виртц также выступает за сборную Германии, дебютировав в 2021 году. В 2024 году он установил рекорд, забив самый быстрый гол в истории сборной Германии. Флориан выиграл титулы чемпиона Германии, Кубка Германии и Суперкубка Германии с "Байером".

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