Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" остается главным претендентом на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, что позволит "горожанам" защитить свой титул. Шансы на итоговой триумф в турнире подопечных Хосепа Гвардиолы оцениваются в фантастические 32%.

Накануне стадии 1/8 финала, первые матчи которой состоятся 13-14 февраля, суперкомпьютер компании Opta обновил свой прогноз на итоги турнира. "Сити" продолжает оставаться главным фаворитом соревнования среди всех 16 участников стадии плей-офф.

С солидным отставанием вторым идет мадридский "Реал". Его шансы на завоевание кубка оцениваются в 15,45%. Далее идут миланский "Интер" (11,55%) и мюнхенская "Бавария" (10,09%).

Пятерку главных претендентов на победу в Лиге чемпионов 2023/24 замыкает лондонский "Арсенал" с шансами на успех в 8,45%. Его преследует французский ПСЖ (6,43%).

Меньше всего суперкомпьютер верит в триумф датского "Копенгагена". Машина рассчитала вероятность выигрыша кубка этой команды на уровне 0,05%. На ступеньку выше расположился римский "Лацио" (0,45%).

Как сообщал OBOZ.UA, впервые в истории Лиги чемпионов две английские команды финишировали на последних местах в своих группах в турнире.

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