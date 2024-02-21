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Словения – Украина: анонс стартового матча отбора Евробаскета-2025

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
624
Словения – Украина: анонс стартового матча отбора Евробаскета-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу в четверг, 22 февраля, возьмет старт в отборочном турнире к чемпионату Европы 2025 года. Первым соперником подопечных тренера Виталия Степановского станет Словения. Команды попали в группу А, где также выступают Израиль и Португалия.

Поединок украинцев и балканцев пройдет на паркете Bonifika Arena в Копере. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-трансляцию матча Словения – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЛОВЕНИЯ – УКРАИНА

Украинские любители баскетбола смогут поддержать сборную благодаря прямой трансляции на телеканале Xsport.

Также игру можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Словения – Украина: анонс стартового матча отбора Евробаскета-2025

ПРОГНОЗ НА СЛОВЕНИЯ – УКРАИНА

Фаворитами противостояния являются хозяева площадки. Ставки на победу словенской сборной принимаются с коэффициентом 1,26. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,50.

СОСТАВЫ КОМАНД

Словения: Яка Блажич, Жига Димец, Грегор Хроват, Альяз Кунц, Миха Лапорник, Якоб Чебашек, Алексей Николич, Бине Препелич, Клемен Препелич, Жига Самар, Леон Стергар, Тибор Миртич, Майк Тоби.

Украина: Виталий Зотов, Александр Мишула, Александр Ковляр, Анатолий Шундель, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Вячеслав Петров, Артем Пустовой, Богдан Брынюк.

Словения – Украина: анонс стартового матча отбора Евробаскета-2025
Словения – Украина: анонс стартового матча отбора Евробаскета-2025

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Секулич, главный тренер сборной Словении:

– Украина – это сборная, которой мы уделяем больше всего внимания и о которой больше всего думаем. Это чрезвычайно качественная сборная, может быть даже самый требовательный соперник в нашей группе. Их игроки выступают в еврокубках и испанской лиги. У игроков большой опыт участия в больших соревнованиях. Они рослые, физически готовые, так что это будет очень интересный матч.

Виталий Степановский, главный тренер сборной Украины:

– Мы должны агрессивно сыграть в защите. У словенцев очень много шутеров и прежде всего с Препеличем и Блажичем мы должны быть очень внимательны. Важно почувствовать игру и усложнить все атаки от них. У словенцев еще очень опытный игрок Майк Тоби. Возможно, он не получает много времени в "Црвене Звезде", но в сборной он будет играть 100%, и он тоже хороший шутер.

Словения – Украина: анонс стартового матча отбора Евробаскета-2025

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Чемпионат Европы-1997

Словения – Украина – 75:80 (46:45, 29:35)

Чемпионат Европы-2001, отборочный раунд

Украина – Словения – 63:76 (33:45, 30:31)

Словения – Украина – 96:73 (20:17, 23:14, 27:24, 26:18)

Евробаскет-2011. Групповой этап

Украина – Словения – 64:68 (12:18, 8:23, 18:16, 26:11)

Евробаскет-2013, матч за 5-е место

Словения – Украина – 69:63 (16:23, 24:13, 14:8, 15:9)

ЕвроБаскет-2017. Квалификация

Словения – Украина – 84:77 (23:15, 25:24, 24:17, 12:21)

Украина – Словения – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)

ЕвроБаскет-2017. 1/8 финала

Словения – Украина – 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)

В первой игре украинцы проиграли словенцами 84:73.

Чемпионат мира-2019. Квалификация

Украина – Словения – 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Словения – Украина – 85:84 ОТ (17:20, 13:21, 18:17, 28:18, 9:8)

ЕвроБаскет-2022. Квалификация

Словения – Украина – 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Украина – Словения – 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23)

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