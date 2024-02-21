Словения – Украина: анонс стартового матча отбора Евробаскета-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу в четверг, 22 февраля, возьмет старт в отборочном турнире к чемпионату Европы 2025 года. Первым соперником подопечных тренера Виталия Степановского станет Словения. Команды попали в группу А, где также выступают Израиль и Португалия.

Поединок украинцев и балканцев пройдет на паркете Bonifika Arena в Копере. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-трансляцию матча Словения – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЛОВЕНИЯ – УКРАИНА

Украинские любители баскетбола смогут поддержать сборную благодаря прямой трансляции на телеканале Xsport.

Также игру можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

ПРОГНОЗ НА СЛОВЕНИЯ – УКРАИНА

Фаворитами противостояния являются хозяева площадки. Ставки на победу словенской сборной принимаются с коэффициентом 1,26. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,50.

СОСТАВЫ КОМАНД

Словения: Яка Блажич, Жига Димец, Грегор Хроват, Альяз Кунц, Миха Лапорник, Якоб Чебашек, Алексей Николич, Бине Препелич, Клемен Препелич, Жига Самар, Леон Стергар, Тибор Миртич, Майк Тоби.

Украина: Виталий Зотов, Александр Мишула, Александр Ковляр, Анатолий Шундель, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Вячеслав Петров, Артем Пустовой, Богдан Брынюк.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Секулич, главный тренер сборной Словении:

– Украина – это сборная, которой мы уделяем больше всего внимания и о которой больше всего думаем. Это чрезвычайно качественная сборная, может быть даже самый требовательный соперник в нашей группе. Их игроки выступают в еврокубках и испанской лиги. У игроков большой опыт участия в больших соревнованиях. Они рослые, физически готовые, так что это будет очень интересный матч.

Виталий Степановский, главный тренер сборной Украины:

– Мы должны агрессивно сыграть в защите. У словенцев очень много шутеров и прежде всего с Препеличем и Блажичем мы должны быть очень внимательны. Важно почувствовать игру и усложнить все атаки от них. У словенцев еще очень опытный игрок Майк Тоби. Возможно, он не получает много времени в "Црвене Звезде", но в сборной он будет играть 100%, и он тоже хороший шутер.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Чемпионат Европы-1997

Словения – Украина – 75:80 (46:45, 29:35)

Чемпионат Европы-2001, отборочный раунд

Украина – Словения – 63:76 (33:45, 30:31)

Словения – Украина – 96:73 (20:17, 23:14, 27:24, 26:18)

Евробаскет-2011. Групповой этап

Украина – Словения – 64:68 (12:18, 8:23, 18:16, 26:11)

Евробаскет-2013, матч за 5-е место

Словения – Украина – 69:63 (16:23, 24:13, 14:8, 15:9)

ЕвроБаскет-2017. Квалификация

Словения – Украина – 84:77 (23:15, 25:24, 24:17, 12:21)

Украина – Словения – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)

ЕвроБаскет-2017. 1/8 финала

Словения – Украина – 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)

Чемпионат мира-2019. Квалификация

Украина – Словения – 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Словения – Украина – 85:84 ОТ (17:20, 13:21, 18:17, 28:18, 9:8)

ЕвроБаскет-2022. Квалификация

Словения – Украина – 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Украина – Словения – 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23)

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