OBOZ.UA продолжает знакомить вас с известными украинскими футболистами разных поколений. Сегодня, друзья, в центре вашего внимания Александр Бойко.

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Родился 30 ноября 1954 года в Черновцах. Мастер спорта. Защитник/опорный полузащитник. Чемпион бывшего СССР (1980, 1981), обладатель Кубка страны (1978, 1980), Кубка сезона (1982). Выступал за команды "Буковина" Черновцы (1971-1972), "Динамо" Киев (1973-1982), "Металлист" Харьков (1983).

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Заниматься футболом Саша начал в девять лет в Черновцах в местной футбольной школе. Подрос, окреп, возмужал. На прекрасные физические данные защитника (рост – 194 сантиметра), его работоспособность обратили внимание селекционеры нескольких команд. Последовали приглашения. Но Александр не спешил покидать Черновцы, проведя пару сезонов в местной "Буковине".

В 19 лет он принял предложение киевского "Динамо". И не пожалел, хотя в основной состав пробился не сразу. Успешно играл в дублирующем составе, несколько лет был капитаном команды. Валерий Васильевич Лобановский наблюдал за Александром и предложил ему поменять позицию, переквалифицировавшись из защитника в опорного полузащитника. Бойко прекрасно играл головой, был мастером подкатов, смело вступал в единоборства, четко действовал на перехвате мяча, был выносливым, справлялся с заданиями тренеров.

Дебютировал он в основном составе "Динамо" в 1975 году, заменив Анатолия Конькова в игре против "Шахтера". В этом матче он отдал голевой пас на Олега Блохина, который забил единственный мяч и принес киевлянам минимальную победу – 1:0.

Вот что сказал Бойко в одном из интервью: "Физические данные позволяли мне "закрывать" хорошо играющих головой форвардов соперника. Был в "Шахтере" грозный нападающий Старухин. Если он выходил на поле в игре против нас, то тренеры выпускали меня, если нет, то у нас в стартовом составе играл Колотов. В тот раз Старухин был в составе, я его "закрыл", а мы выиграли – 5:0. Тогда было в порядке вещей побеждать "Шахтер"…"

Помешали травмы

По-настоящему раскрыться в "Динамо" Александру помешали травмы. В 1983 году перешел в "Металлист", однако в Харькове не задержался – всему виной конфликт с наставником команды Евгением Лемешко.

Впоследствии Бойко работал тренером в Иране, играл за ветеранов "Динамо". Провел сезон в финском клубе "КТП-85". В 35 лет завершил игровую карьеру. Далее был тренером в киевской ДЮСШ-15, в качестве делегата ФФУ работал на матчах чемпионата Украины.

По стопам отца

Денис, сын Александра, пошел по стопам отца. Стал классным вратарем. В 2015 году играл в "Днепре", дошедшего до финала Лиги Европы, провел 6 матчей за сборную Украины, поиграл в клубах Турции и Испании.

В 2018-м Бойко-младший принял приглашение киевского "Динамо" и вернулся в родной клуб, воспитанником футбольной школы которого он является. Последним клубом Дениса стало житомирское "Полесье", которое он покинул летом 2024 года.

Вот такая она – украинская футбольная семья Бойко.