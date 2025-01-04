Сборная Украины по футболу вылетела с чемпионата мира по медиафутболу, проиграв все матчи с общим счетом 2:14. Видео

Сборная Украины по футболу завершила свое участие в чемпионате мира по медиафутболу 2025 Kings World Cup Nations, который проходит с 1 по 12 января в Италии. Во втором раунде подопечные Валерия Федорчука потерпели поражение от Марокко с разгромным счетом 2:9.

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Игра началась неудачно для украинцев: уже на 1-й минуте марокканцы вышли вперед, а в концовке первого тайма еще дважды забили в ворота Украины. Денис Олейник ответил единственным голом "сине-желтых".

Во втором тайме при счете 1:4 Евгений Коноплянка не смог реализовать футбольный буллит. После этого Андрея Цопа сократил разницу до 2:4, но марокканцы вновь увеличили отрыв. В последние минуты встречи они забили два дабл-гола, завершив матч с победой 9:2.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом раунде Украина проиграла Турции 0:5, а Марокко уступило Колумбии 1:4. После двух поражений украинская команда выбыла из турнира, в то время как Марокко продолжило борьбу за выход в четвертьфинал.

В турнире, который проходит в Милане, участвуют такие сборные, как Аргентина, США, Бразилия, Колумбия, а также команды, которые будут играть за выход в четвертьфинал, включая Японию и Марокко.

Наша национальная команда создана на основе клуба UA Steel и включает известных футболистов, таких как Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, а также игроков из команды по socca – вице-чемпионов мира 2023.

Прошлогодний турнир завершился для Украины с таким же результатом: наша команда проиграла в двух первых матчах и не пробилась в плей-офф (0:9 от Бразилии и 1:9 от Японии).

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