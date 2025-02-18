Сборная Украины начала подготовку к заключительным матчам квалификации Евробаскета-2025

Мужская сборная Украины начала тренировочный процесс в Риге, Латвия, где готовится к заключительным матчам квалификации Евробаскета-2025 против Словении и Португалии.

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В понедельник, 17 февраля, национальная команда провела первые две тренировки перед номинально домашним матчем против словенцев, который 21 февраля состоится на площадке Арена Рига. Купить билеты на игру можно по этой ссылке.

К сожалению, не помогут команде в предстоящих матчах Александр Ковляр и Александр Липовый. Ковляр получил перелом пальца левой руки во время выступлений за литовский "Литкабелис". Липовый же не сыграет в матчах против словенцев и португальцев из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в греческом "Колоссосе". Оба игрока участвовали в предыдущем игровом окне. Участие форварда Днепра Владимира Конева в предстоящих матчах находится под вопросом.

До матча со Словенией у сборной Украины будет еще три тренировки, а также еще одна утренняя – перед игрой.

Украина сохраняет шансы сыграть летом на чемпионате Европы: для этого в феврале нужно выигрывать оставшиеся две игры, а сборная Израиля, в свою очередь, должна победить в матче с Португалией. После четырех поражений в квалификации наша команда занимает последнее четвертое место в группе А.

Напомним, согласно формату квалификации Евробаскета-2025, три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

Расписание матчей в группе А:

21 февраля

17:30. Украина – Словения

21:00. Израиль – Португалия

24 февраля

21:00. Израиль – Словения

21:00. Португалия – Украина

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