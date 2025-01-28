Сбивают цену: топ-клуб не хочет платить за футболиста сборной Украины 20 млн

Один из капитанов сборной Украины Александр Зинченко действительно близок к тому, чтобы стать игроком мадридского "Атлетико". При этом испанский суперклуб изменил свои планы и теперь рассчитывает подписать контракт с нашим футболистом будущем летом.

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Об этом информирует портал GOL Digital. По его данным, руководство мадридцев продолжает пристально следить за ситуацией вокруг Зинченко, который перестал попадать в состав лондонского "Арсенала" и не вписывается в планы главного тренера англичан Микеля Артеты.

Контракт Александра с "канонирами" действует до лета 2026 года и именно на этом намерен сыграть "Атлетико". Испанцы не хотят сейчас выкладывать за игрока 20 миллионов евро, а ждут окончания сезона, когда трансферная стоимость украинца снизится.

Мадридцы намерены предложить "Арсеналу" 10 миллионов плюс бонусы за нашего соотечественника. Кроме того, наставник испансцев Диего Симеоне пока не определился, кого из двух защитников команды он продаст в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 13 матчах, сыграв в сумме 408 минут. В активе нашего соотечественника нет ни одного полного поединка. Более того, в Премьер-лиге Александр за последний месяц провел на поле лишь четыре минуты.

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