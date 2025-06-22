Самый дорогой в истории! В Англии состоялся рекордный футбольный трансфер

"Ливерпуль" оформил историческую сделку, подписав атакующего полузащитника "Байера" Флориана Виртца. 22-летний футболист стал не только самым дорогим приобретением в истории английской Премьер-лиги, но и рекордсменом среди всех игроков из Германии.

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По информации Transfermarkt, сумма трансфера немецкого хавбека составила 125 миллионов евро, что превзошло прежний рекорд АПЛ – переход Энцо Фернандеса в "Челси" за 121 миллион.

Таким образом, Вирц также вошёл в топ-6 самых дорогих футболистов в истории, а при выполнении бонусных условий сделка может выйти на третье место в мировом рейтинге всех времён.

Официально о переходе было объявлено в пятницу.

22-летний Вирц подчеркнул, что выбрал "Ливерпуль" из-за высокого физического и профессионального уровня игроков: "Игроки "Ливерпуля" – это машины. Здесь я смогу стать сильнее и развиться во всех аспектах. Это подходящее место для меня", – отметил он в интервью клубной пресс-службе.

Сделка обошлась английскому клубу в 100 миллионов фунтов (117,2 млн евро) плюс 16 миллионов бонусами – за успехи в АПЛ, Лиге чемпионов и даже потенциальный "Золотой мяч".

При этом стороны остановились на компромиссе: "Ливерпуль" отказался платить 150 млн, как изначально хотел "Байер", но повысил предложение до 116 млн фунтов. Переговоры вёл новый спортивный директор клуба Ричард Хьюз.

Несмотря на астрономическую сумму, зарплата игрока не выбилась из структуры клуба – около 10,2 млн фунтов в год с возможностью вырасти до 12,8 млн. При этом "Байер" получил шанс установить трансферный рекорд среди всех немецких клубов, если будут активированы бонусы.

Топ-7 самых дорогих трансферов в истории АПЛ на текущий момент:

Флоріан Вірц – €125 млн (2025, "Байер" → "Ливерпуль") Енцо Фернандес – €121 млн (2023, "Бенфика" → "Челси") Джек Грилиш – €117,5 млн (2021, "Астон Вилла" → "Ман Сити") Деклан Райс – €116,6 млн (2023, "Вест Хэм" → "Арсенал") Мойзес Кайседо – €116 млн (2023, "Брайтон" → "Челси") Ромелу Лукаку – €113 млн (2021, "Интер" → "Челси") Поль Погба – €105 млн (2016, "Ювентус" → "МЮ")

Интересно, что все, кроме Деклана Райса, впоследствии выигрывали с клубами европейские или мировые трофеи. В "Ливерпуле" надеются, что Вирц продолжит эту традицию.

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