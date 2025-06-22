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Самый дорогой в истории! В Англии состоялся рекордный футбольный трансфер

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,4 т.
Самый дорогой в истории! В Англии состоялся рекордный футбольный трансфер

"Ливерпуль" оформил историческую сделку, подписав атакующего полузащитника "Байера" Флориана Виртца. 22-летний футболист стал не только самым дорогим приобретением в истории английской Премьер-лиги, но и рекордсменом среди всех игроков из Германии.

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По информации Transfermarkt, сумма трансфера немецкого хавбека составила 125 миллионов евро, что превзошло прежний рекорд АПЛ – переход Энцо Фернандеса в "Челси" за 121 миллион.

Таким образом, Вирц также вошёл в топ-6 самых дорогих футболистов в истории, а при выполнении бонусных условий сделка может выйти на третье место в мировом рейтинге всех времён.

Официально о переходе было объявлено в пятницу.

22-летний Вирц подчеркнул, что выбрал "Ливерпуль" из-за высокого физического и профессионального уровня игроков: "Игроки "Ливерпуля" – это машины. Здесь я смогу стать сильнее и развиться во всех аспектах. Это подходящее место для меня", – отметил он в интервью клубной пресс-службе.

Сделка обошлась английскому клубу в 100 миллионов фунтов (117,2 млн евро) плюс 16 миллионов бонусами – за успехи в АПЛ, Лиге чемпионов и даже потенциальный "Золотой мяч".

При этом стороны остановились на компромиссе: "Ливерпуль" отказался платить 150 млн, как изначально хотел "Байер", но повысил предложение до 116 млн фунтов. Переговоры вёл новый спортивный директор клуба Ричард Хьюз.

Самый дорогой в истории! В Англии состоялся рекордный футбольный трансфер

Несмотря на астрономическую сумму, зарплата игрока не выбилась из структуры клуба – около 10,2 млн фунтов в год с возможностью вырасти до 12,8 млн. При этом "Байер" получил шанс установить трансферный рекорд среди всех немецких клубов, если будут активированы бонусы.

Топ-7 самых дорогих трансферов в истории АПЛ на текущий момент:

  1. Флоріан Вірц – €125 млн (2025, "Байер" → "Ливерпуль")
  2. Енцо Фернандес – €121 млн (2023, "Бенфика" → "Челси")
  3. Джек Грилиш – €117,5 млн (2021, "Астон Вилла" → "Ман Сити")
  4. Деклан Райс – €116,6 млн (2023, "Вест Хэм" → "Арсенал")
  5. Мойзес Кайседо – €116 млн (2023, "Брайтон" → "Челси")
  6. Ромелу Лукаку – €113 млн (2021, "Интер" → "Челси")
  7. Поль Погба – €105 млн (2016, "Ювентус" → "МЮ")
Самый дорогой в истории! В Англии состоялся рекордный футбольный трансфер

Интересно, что все, кроме Деклана Райса, впоследствии выигрывали с клубами европейские или мировые трофеи. В "Ливерпуле" надеются, что Вирц продолжит эту традицию.

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