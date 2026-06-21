С экс-футболистом "Реала" случился инфаркт во время пресс-конференции. Видео

Бывший футболист "Реала" и главный тренер "Универсидад де Чили" Фернандо Гаго был госпитализирован в клинику Сантьяго для проведения кардиологических обследований после того, как почувствовал недомогание. В клубе подтвердили, что специалист находится под наблюдением врачей и временно отстранён от работы с командой.

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По информации руководства "Универсидад де Чили", ухудшение состояния Гаго произошло в течение дня.

40-летний аргентинский тренер почувствовал первые симптомы недомогания еще утром в день игры, однако из-за чувства долга перед футболистами отказался ехать в больницу до матча. Во время послематчевой пресс-конференции его состояние резко ухудшилось: журналисты заметили бледность, одышку и явные признаки боли в груди, из-за чего Гаго был вынужден досрочно покинуть зал.

Президент клуба Сесилия Перес заявила, что состояние специалиста стабильное, а обследования были проведены своевременно. По её словам, клиника позже опубликует официальный медицинский отчёт, соблюдая требования конфиденциальности.

Также сообщается, что Гаго проявлял интерес к подготовке команды к ближайшему матчу Кубка Чили против "Сантьяго Уондерерс", однако участие в игре исключено. Временно руководить командой будет помощник тренера.

В мадридском "Реале" Фернандо Гаго выступал с 2007 по 2011 год, перейдя из "Бока Хуниорс" за €20 млн. За всю карьеру провел 121 официальный матч, забив 1 гол и отдав 13 голевых передач.

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