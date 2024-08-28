'Произошла ошибка': в Одессе оконфузились с Ярославой Магучих. Фотофакт

Мэрия Одессы угодила в курьезную ситуацию, поздравляя с бронзовой медалью Олимпийск4их игр 2024 года легкоатлетку Ирину Геращенко. В городе разместили огромный рекламный плакат, на котором вместо фотографии прыгуньи в высоту представлено изображение ее партнерши по сборной Ярославы Магучих.

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Соответствующее фото было опубликовано на странице "Подслушано Одесса" в социальной сети Instagram. "Одесса приветствует бронзовою призерку Олимпийских игр! Ирина Геращенко", – написано на бигборде рядом со снимком Магучих, которая стала в Париже-2024 чемпионкой.

В комментарии изданию "Думская" в одесской мэрии отметили, что уже разработали правильный дизайн для плаката. "К сожалению, произошла досадная ошибка, включился человеческий фактор. Управление рекламы приносит свои извинения спортсменке. Уже сегодня все будет исправлено", – объяснили администрации.

Отвечая на вопрос, почему Одесса решила поздравить Геращенко, которая представляет Киев, в муниципалитете подчеркнули, что они поддержали всех призеров Олимпиады-2024.

Ранее сама Магучих вышла на протест в центре украинской столице, призывая освободить из российского плена защитников Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

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