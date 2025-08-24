Чемпион Украины по грэпплингу Ренат Лятифов попал в глубокий нокаут уже на пятой секунде боя против хорвата Карло Капута. Однако, потерявший ориентацию боец не остановился и, не понимая происходящего, попытался атаковать рефери Армена Ананяна. Судье пришлось применить удушающий приём, фактически во второй раз "выключив" Лятифова из схватки.

Этот курьёзный эпизод произошёл 29 августа 2018 года на турнире "Крым Rush. Прощай, оружие" в Ялте. Тогда хорват одержал быструю победу, а сцена с удушающим приёмом арбитра мгновенно разошлась по спортивным сообществам.

Новую жизнь история обрела 24 августа 2025 года, когда популярный спортивный аккаунт Happy Punch выложил видео в соцсети X. За считанные часы ролик собрал свыше 800 тысяч просмотров и стал предметом оживлённого обсуждения.

Для справки: Ренат Эскендерович Лятифов родился 2 июля 1989 года в селе Гранитное Донецкой области Украины (с 27 февраля 2022 года временно оккупировано террористической организацией "ДНР"). Крымский татарин по происхождению, он сделал себе имя в украинских единоборствах: становился чемпионом страны по самбо и грэпплингу, выигрывал Гран-при ProFC и побеждал в ММА-топах.

После начала полномасштабного вторжения остался в Донецке, принимая участия в различных российских турнирах, представляя "днр".

Российские СМИ давно выдают его за "россиянина".

