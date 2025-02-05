Португалия – Украина: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2025

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 6 февраля, проведет предпоследний матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2025 года. Подопечные тренера Евгения Мурзина сразятся на выезде с Португалией.

Видео дня

Поединок примет арена Multisports Hall Dr. Mario Mexia в Коимбре. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Португалия – Украина. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Кроме нашего сайта украинские фаны смогут увидеть игру в прямом эфире телеканалов XSPORT и "Суспильне Спорт". Также трансляция будет доступна на YouTube-каналах Федерации баскетбола Украины и Международной федерации баскетбола.

ПРОГНОЗ НА ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Аналитики отдают минимальное преимущество хозяйкам площадки. Ставки на победу португалок в 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,80. А показатели на успех украинок достигают уровня 2,00.

СОСТАВЫ КОМАНД

Портагулия: Ана Каролина Родригес, Инес Виана, Жуана Соейру, Жозефина Филипе, Лаура Феррейра, Лавиния Силва, Майанка Умабано, Марсия да Коста, Мария Жуан Коррейя, Мария Костуркова, Мариана Силва, Ракель Ланейру, Симоне Коста, София да Силва.

Украина: Дарья Дубнюк, Виктория Балабан, Наталья Цюбик, Богдана Лапхан, Анжелика Ляшко, Алина Ягупова, Кристина Филевич, Елена Бойко, Кристина Кулеша, Вера Грималюк, Татьяна Юркевичус, Мириам Уро-Нилле, Евгения Путра, Вероника Любинец.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Евгений Мурзин, главный тренер сборной Украины:

– На сегодняшний день главный соперник – это Португалия. У нас было очень неприятное поражение от них в Риге, где мы 35 минут играли довольно неплохо, но тогда нам не хватало Алины Ягуповой, которая пропускала матч из-за травмы. Надеюсь, что нам удастся изменить рисунок игры, и мы лучше сыграем в первую очередь в защите. Имея полный состав, надеюсь, что эта игра пройдет для нас лучше. Будем готовиться к прессингу, разбирать их агрессивную защиту и сделаем все, чтобы вернуться в Ригу с победой.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинки пока добыли только одну победу в четырех матчах квалификации. На Евробаскет выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2013. Квалификация

Украина – Португалия – 92:38 (22:10, 24:6, 26:12, 20:10)

Португалия – Украина – 42:55 (10:15, 9:10, 14:13, 9:17)

Евробаскет-2021. Квалификация

Украина – Португалия – 72:60 (21:9, 25:19, 9:18, 17:14).

Португалия – Украина – 58:87 (16:21, 12:12, 17:30, 13:24)

Евробаскет-2025. Квалификация

Украина – Португалия – 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35)

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