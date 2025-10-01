'Получил заслуженное в 1-м раунде': украинский боксер за две минуты съел бывшего россиянина, который имел срок за наркотики и называл его 'хохлом'

Одним из самых скандальных эпизодов чемпионата мира по боксу-2025 стал четвертьфинальный поединок в весовой категории до 85 кг между украинцем Даниилом Жасаном и бывшим россиянином Георгием Кушиташвили, который сейчас выступает под флагом Грузии. Ведь после поражения техническим нокаутом в первом раунде экс-чемпион РФ некрасиво отзывался об украинце и оскорблял врача, которая остановила бой из-за рассечения.

После боя Кушиташвили все никак не мог успокоиться, что проиграл "хохлу", и заявлял, мол, не понимает, почему медик не позволила ему продолжить бой, называя рассечение над левой бровью незначительным. Интересно, что Жасан, который закончил первенство с бронзовой медалью, тоже хотел бы более длительный поединок. Об этом украинец рассказал OBOZ.UA.

"Не хотелось бы давать медийности этому парню из России. Что тут сказать... Он повел себя не очень хорошо по отношению ко мне, по отношению к каждому украинцу. И получил то, чего заслуживал, уже в первом раунде. Хотя на самом деле хотелось бы боксировать с ним дальше. К тому моменту я его уже хорошо прощупал. Даже поймал небольшой кураж. Поэтому хотелось работать дальше, хотелось показывать больше и закончить бой по-другому", – отметил Даниил.

"Но врач на соревнованиях решил, что ему не надо продолжать бой. В принципе, правильно решил, поскольку у него уже было очень большое рассечение. Ну и случилось, как случилось", – добавил Жасан.

Также после схватки и позорного комментария грузина украинский боксер ответил ему в социальных сетях, назвав Кушиташвили бойцом с сомнительным прошлым.

"Я не хочу сплетничать или рассказывать о прошлом. Это можно найти в открытых источниках. Просто скажу, что он отсидел в России за плохие вещи, которых мы не одобряем", – объяснил бронзовый призер чемпионата мира-2025.

Отметим, что в сентябре 2020 года 235-й гарнизонным военным судом города Москвы Кушиташвили был приговорен к трем годам условно за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии. А с 2022 года бывший россиянин сбежал под грузинский флаг, но продолжает тренироваться и в столице РФ.

