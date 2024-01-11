'Подготовлюсь обязательно': Поветкин заявил о желании провести реванш с Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин выразил готовность провести реванш с боксерами, которым он проиграл за время карьеры – Владимиром Кличко, Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом. При этом 44-летний уроженец Курска забыл о том, что еще три года назад он объявил о завершении своих выступлений на ринге.

Видео дня

Об этом Поветкин заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Русский Витязь, который яро поддерживает кремлевского диктатора Владимира Путина и войну в Украине, выразил желание возобновить карьеру в том случае, если будет такое предложение.

"Предложений не поступало, но с кем-нибудь можно было бы сразиться. Я бы очень хотел побоксировать с теми, кому я проиграл в последний раз. Если здоровье позволит, я подготовлюсь обязательно, какой-то бой проведу", – сказал Поветкин.

Напомним, россиянин разгромно проиграл Кличко в ноябре 2013 года – трижды 104:119. Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде боя 2018 года. А Уайт вырубил Витязя в четвертой трехминутке три года назад, после чего россиянин объявил о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Поветкин со словами "далеко не дурак" дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!