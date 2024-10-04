'Подавал мячи': в России приписали Шевченко любовь к 'Спартаку'

Бывший пресс-атташе московского "Спартака" Леонид Трахтенберг отметился фантазийными утверждениями о грандиозной популярности этого клуба в СССР. По его словам, за так называемую народную команду болели или особенно к ней относились во всех союзных странах, включая Киев.

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Об этом Трахтенберг заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Россиянин добавил, что игра "Спартака" якобы всегда нравилась легендарному Андрею Шевченко, а выдающийся хавбек "Динамо" Леонид Буряк был уверен, что в системе москвичей смог бы играть до спортивной старости.

"Условно говоря, в Ереване болели за "Арарат" и "Спартак", во Фрунзе – за "Алгу" и "Спартак" и так далее. В Киеве отдавали должное "Спартаку". Андрей Шевченко подавал мячи Черчесову, когда "Спартак" забил четыре мяча в Киеве и выиграл. Ему очень понравилась игра спартаковская, он запомнил. По крайней мере, до того момента, когда мы с ним разговаривали на базе "Милана" в Миланелло. А Леонид Буряк говорил, что ему совсем не сложно было перестраиваться в сборной у Бескова, потому что этот, спартаковский, футбол ему был в удовольствие. Он говорил, что до 40 лет мог бы так играть", – сказал Трахтенберг.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко резко отреагировал на попытки вернуть российские клубы и сборные в международные турниры.

OBOZ.UA собрал редкие фотографии Андрея Шевченко в начале карьеры, в том числе снимки с матчей с московским "Спартаком".

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