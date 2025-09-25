Почти с центра поля. 'Барселоне' забили потрясающий гол в касание с 40 метров. Видео

"Барселона" пропустила нелепый гол в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. На 33-й минуте матча против "Реала Овьедо" голкипер каталонцев Жоан Гарсия допустил грубую ошибку, которая обернулась пропущенным мячом.

Видео дня

Гарсия покинул штрафную площадь, чтобы перехватить заброс, и сумел выбить мяч коленом. Однако оказавшись у боковой линии, он сделал передачу в сторону центра, где его неточный пас перехватил Альберто Рейна.

Полузащитник хозяев, не раздумывая, нанёс удар почти с 40 метров, поразив пустые ворота.

На момент публикации этой новости ничья 1:1. На 56-й минуте счет сравнял Эрик Гарсия.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с матча юношеского чемпионата Азии 2016 года между сборными Узбекистана и КНДР стало вирусным спустя девять лет и собрало более 3 миллионов просмотров всего за три дня. Пользователи соцсетей окрестили этот эпизод "самым невероятным голом в истории футбола".

