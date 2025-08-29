'Плевать на Россию хотели': чемпион мира из РФ назвал себя фанатом Путина и стал посмешищем в сети

Чемпион мира по фигурному катанию 1993 года Александр Жулин признался, что является большим фанатом диктатора Владимира Путина. Бывший спортсмен назвал внешнюю политику главаря Кремля огромным достижением, за что был жестко высмеян в сети своими соотечественниками.

Видео дня

"Я просто зафанател от Путина теперь, потому что во внешней политике я прямо горд тем, что он делает, мне это очень нравится. Во внутренней я бы поспорил по поводу пенсий, а вот во внешней прямо очень круто, очень круто", – сказал Жулин в интервью пропагандистскому каналу RTVI.

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этого высказывания бывшего мужа предательницы Украины Татьяны Навки. Они напомнили двукратному призеру ОИ, что за 25-летнее правление Путина Россия оказалась в мировой изоляции, а также развязала саму крупную войну в Европе в нынешнем столетии.

"Рассорились со всем миром. Азербайджан на на нас наезжает, Армения из ОДКБ выходит, в Грузии антироссийские митинги, даже Иран не доволен уже нашим поведением, Китай только использует. Гениальная внешняя политика", "Как можно гордиться агрессией и бомбежками мирных жителей", "Европа ненавидит нас, бывшие советские республики плевать на Россию хотели", "Как же можно так сильно ненавидеть свою страну?", "Лизнул так лизнул", "По внешней политики коротко: вокруг одни враги", "Внешняя политика классная. Кладбища растут, как на дрожжах", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Жулин в буквальном смысле закатил истерику из-за того, что власти США отказались продлевать его американский паспорт.

