Пидгрушная впервые показала своего ребенка. Фото

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная поделилась в соцсетях трогательным снимком с новорождённым сыном. Знаменитая украинка впервые показала малыша широкой публике, отметив, что теперь принимает поздравления "в новом статусе — как мама маленького украинца".

Видео дня

Мальчика зовут Давид. Пидгрушная поблагодарила Федерацию биатлона Украины (ФБУ) за поздравления и с улыбкой добавила, что вместе с главой ФБУ Иваном Крулько будет "пополнять олимпийскую копилку страны уже втроём".

Семейное фото спортсменка опубликовала на своей странице в Facebook. На нём Елена держит сына на руках, а рядом позирует её Крулько с букетом цветов.

Напомним, в мае 2025 года Пидгрушная вышла замуж за военнослужащего Ростислава, а торжество прошло в Ворохте. В августе стало известно, что Елена родила первенца.

Пидгрушная является олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете и чемпионкой мира 2013 года в спринте. За карьеру стала пятимерной чемпионкой Европы и обладательницей множества медалей на юниорских и взрослых соревнованиях.

Первым супругом Пидгрушной в 2013 году был бывший народный депутат Украины Алексей Кайда. Их брак завершился разводом в 2016 году.

В январе 2025-го объявила о разводе с бывшим лыжником, а ныне сервисменом сборной Украины по биатлону Иваном Билосюком, за которого вышла замуж летом 2021-го.

38-летняя биатлонистка официально о завершении карьеры пока не заявляла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!