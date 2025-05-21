Отступные – 1 млрд евро. 'Барселона' дала 17-летнему футболисту зарплату 20 млн евро в год

"Барселона" подготовила для своего 17-летнего атакующего полузащитника Ламина Ямаля новый контракт с зарплатой порядка 20 миллионов евро в год (чистыми), сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в своем аккаунте в соцсети Х. Сумма отступных в соглашении может достичь миллиарда евро, что подчёркивает серьёзные намерения клуба сохранить перспективного игрока на долгие годы.

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Действующий контракт Ямаля рассчитан до лета 2026 года, но переговоры ведутся о продлении сразу на 4–5 лет, возможно до 2030 или 2031 года. При этом зарплата может пересматриваться уже через год — всё зависит от выступлений команды и самого игрока.

Для сравнения, сейчас самым высокооплачиваемым в составе каталонцев является поляк Роберт Левандовский с 13 миллионами евро в год "чистыми".

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль забил 18 голов и отдал 21 результативную передачу в 54 матчах, что делает его одним из самых ярких молодых футболистов в составе "Барселоны".

Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года Ямаль стал первым футболистом до 18 лет, совершивший наиболее количество результативных действий в XXI веке. 17-летний игрок отличился двумя голевыми передачами в матче 4-го тура Ла Лиги против "Вальядолида".

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