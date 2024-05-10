Определился чемпион Украины по баскетболу 3х3: кто выиграл 20 000 грн

В Киеве прошел финальный этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3. Победителем главного турнира зимнего сезона национального первенства, которому предшествовали три отборочных этапа, стала команда Push Team-ДТЭУ, победившая в финале Self Made Basket.

Push Team, в составе которого выступали Дмитрий Кравченко, Роман Маярчук, Константин Пунда и Антон Литвинов без поражений прошел всю турнирную дистанцию.

Чемпионы выиграли три матча в группе, одолев "Прометей", "Полтаву" и "Кривбасс", в четвертьфинале прошли "Ривне", а в полуфинальном матче одолели "Киев-Баскет".

Финал получился очень интересным и напряженным: в решающую часть игры команды входили при равном счете – 17:17. Но ключевыми в этом матче стали два подряд дальних попадания в клатче от игрока Push Team Дмитрия Кравченко, принесшего своей команде победу над Self Made Basket (Вадим Довидный, Даниил Овчаренко, Владислав Лукинский, Алексей Соловьев) – 21:18.

Именно Кравченко был признан MVP финального этапа сезона. Третье место заняла команда "Киев-Баскет": Лев Кошеватский, Никита Когут и Игорь Стародуб в игре за третье место победили "Старый Луцк" (22:16), в составе которого выступали Даниил Марков, Александр Дюпин, Александр Прозапас и Антон Мусиенко.

Победители турнира получили призовой чек в размере 20 000 грн, Self Made – 15 000 грн, а "Киев-Баскет" – 7000 грн.

50% призового фонда финального этапа чемпионата Украины 3х3 пойдут на закупку важного автомобиля для 109 бригады ТРО 106 батальона, в составе которого на Адвеевском направлении воюет бывший игрок клубов Суперлиги Вячеслав Богданов.

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